El misterio de las minas del Rey Salomón/ Por Antonio Las Heras

El Templo de Salomón fue erigido utilizando los elementos más valiosos de aquellos días. Ningún gasto fue escatimado. A su vez, el Rey Sabio consiguió que Hiram Abif –el maestro mayor de obras más destacado de su tiempo– dejara su domicilio en Tiro (actual sur del Líbano) para ocuparse en dirigir aquellas monumentales obras que implicaban construir en la Tierra una morada para el Creador. Si bien el Templo completo estaba dedicado a El; un sitio en particular le fue dedicado: el Sancta Santorum, a donde sólo ingresaba una vez al año el Sumo Sacerdote y aún así cumpliendo una serie de estrictos rituales que, en caso de desconocerlos o equivocarse, podrían terminar con su vida fulminándolo de inmediato cual si hubiera sido atravesado por un rayo.

Hiram Abif fue, asimismo, otra personalidad extraordinaria, eje de escuelas iniciáticas esotéricas entre las que no es ajena la Masonería actual.

Muro de los Lamentos -Jerusalem (Israel)

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El origen de la riqueza del Rey Salomón

Empero, ¿de dónde obtuvo Salomón tanta riqueza para completar un santuario tan espectacular? Alcanza con visitar hoy en Jerusalén el Muro de los Lamentos –única pared todavía levantada del Templo– para comprender la extraordinaria grandiosidad que debió tener el edificio completo. En el siglo VII de nuestra era, en su manuscrito "De Templo Salomonis", el monje inglés Beda –conocido como “El Venerable”– explicaba que ningún edificio era comparable en belleza con el Templo y lo designó como una de las Siete Maravillas del Mundo.

Salomón fue nombrado rey hacia el año 970 A. J. Cuatrocientos ochenta años después de que los judíos abandonaran Egipto, Salomón comenzó a construir su célebre Templo durante el año 968 A. J. siendo inaugurado en el 961 A. J.

Una vez concluida la obra servía, inclusive, de guía. Para eso fueron instaladas dos altas y esbeltas columnas a cada lado del pórtico principal. Durante el día solar una de ellas desprendía una gruesa columna de humo, visible desde muy lejos aún en pleno desierto. La otra, por las noches, iluminaba cual un faro con lenguas de fuego.

De acuerdo a la tradición y las leyendas, las minas de oro del Rey de Israel le fueron indicadas por la no menos legendaria Reina de Saba.

Relata la Biblia que los enviados de Salomón extrajeron enormes cantidades de oro de minas situadas en Ophir y, que desde allí, trasladaron hasta Jerusalén 34 toneladas de oro puro.

Investigaciones realizadas por un grupo internacional de arqueólogos permiten hoy considerar que la verdad podría encontrarse en las ruinas de un complejo de templos de 3.500 años de antigüedad encontradas en el norte de Yemen, que sería la antigua Saba, sitio natal de la renombrada reina.

Durante muchos años estuvieron investigando las minas de las regiones montañosas de la actual Arabia Saudí hasta entender que el mítico Ophir (el sitio conocido como las Minas del Rey Salomón) se encontraba en una zona llamada Mahd adh Dhahab (que significa “cuna de oro”) situada entre las ciudades de La Meca y Medina, región donde hay yacimientos de oro, plata y otros metales valiosos.

El director de la exploración Dr. Robert W. Luce fue concluyente: “Por los trabajos efectuados en Mhd adh Dhahab podemos asegurar que éstas son las minas más importantes encontradas y aportamos razones de peso para suponer que esta era la fuente del oro del Rey Salomón”.

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, filósofo, historiador y escritor. www.antoniolasheras.com