Marcelo Gallardo recibió una oferta inesperada para estar en el Mundial 2026

La propuesta trata de participar de una modalidad alternativa para ver los partidos de la Argentina vía Disney + en la que se estudia la presencia de un relator con Sebastián Vignolo picando en punta. Además, en la plataforma estará la opción de seguir los encuentros con el relato de Mariano Closs y los comentarios de Diego Latorre.

De todos modos, no hay un acuerdo cerrado todavía con la cadena. El Muñeco está evaluando la oferta y, mientras analiza los pasos a seguir, mantiene el bajo perfil que eligió desde su salida de River. Aunque el interés existe y las conversaciones avanzaron, todavía no hubo una resolución definitiva sobre si aceptará o no sumarse al equipo periodístico durante el Mundial.

Lejos del día a día de los entrenamientos, Gallardo aprovecha este tiempo para enfocarse mucho más en su vida personal. Desde que dejó River, disfrutó especialmente de su rol de padre y se lo vio en reiteradas ocasiones acompañando a Benja, su hijo, en Parque Chas, donde juega habitualmente. También utilizó parte de este descanso para viajar y seguir vinculado al fútbol desde otro lugar, sin la presión constante del banco de suplentes.