El FMI aprobó la revisión del acuerdo y destrabó el desembolso por US$1.000 millones

Tras el nuevo acuerdo con la Argentina, el organismo multilateral destacó el “impulso reformista” que impulsó el Gobierno nacional.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina por US$20.000 millones, por lo que destrabó el desembolso correspondiente a US$1.000 milllones.
El organismo multilateral destacó el “impulso reformista” que impulsó el Gobierno nacional, sumado a las mejoras en los aspectos monetario y cambiario.
“El impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral, así como con mejoras en el marco monetario y cambiario, lo que ha contribuido a la acumulación de reservas y a la mejora de la capacidad de Argentina para gestionar las crisis”, informó la entidad conducida por Kristalina Georgieva.
Y continuó: “Si bien no se alcanzó la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas (RIN) para finales de diciembre, se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas, y se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de RIN y reducir aún más los diferenciales soberanos”.
El FMI destacó que las autoridades argentinas “han seguido avanzando con paso firme en la estabilización y la creación de una economía más orientada al mercado en el marco del Servicio Ampliado del Fondo”.
“Lacreciente incertidumbre política en 2025 afectó temporalmente el crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa, pero desde entonces se han implementado ajustes de política que han propiciado un aumento de las reservas, una renovada desinflación y una mayor confianza en el mercado, a pesar de un contexto global más complejo”, sumó.
Kristalina Georgieva destacó que las autoridades argentinas “han seguido avanzando con paso firme en la estabilización y la creación de una economía más orientada al mercado en el marco del Servicio Ampliado del Fondo”.
“La creciente incertidumbre política en 2025 afectó temporalmente el crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa, pero desde entonces se han implementado ajustes de política que han propiciado un aumento de las reservas, una renovada desinflación y una mayor confianza en el mercado, a pesar de un contexto global más complejo”, sumó.
La jefa del FMI aseguró que el Gobierno mantiene el compromiso de “preservar la estabilidad mediante un paquete de políticas equilibrado que impulse la desinflación, al tiempo que fortalezca la sostenibilidad externa y fomente el crecimiento, incluyendo la garantía de un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales”.
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