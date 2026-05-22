Jorge Macri anunció nuevas reglas para taxis y autos de apps en la Ciudad

Entre los puntos vinculados a los taxis, se encuentran: trabajar con vehículos más grandes, de hasta ocho 8 plazas (incluido el conductor), como una camioneta familiar y se reduce la capacidad mínima de pasajeros a 4 (con el conductor).

Por otra parte, se eliminará la capacidad mínima de baúl o compartimiento de carga requerida; el máximo de plazas permitidas para vehículos accesibles y la necesidad de escribano público para formalizar la operatoria.

Este anuncio lo hizo el jefe de Gobierno, en un encuentro con representantes del Sindicato de Taxistas y de las empresas de aplicaciones de viaje.También participaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; los legisladores Pablo Donati y Francisco Loupias; y el secretario de Transporte porteño, Guillermo Krantzer.

"Decidimos ordenar el sistema y poner la libertad de los usuarios por encima de las trabas burocráticas. Desde ahora, taxis y aplicaciones van a competir con reglas claras", concluyó Macri.

El régimen de taxis está regulado actualmente por el Título XII de la Ley 2.148 (Código de Tránsito y Transporte), un marco que el Ejecutivo porteño considera desactualizado. Bajo ese esquema, la renovación anual de licencia, la verificación técnica vehicular, la renovación de la tarjeta de chofer y la verificación del reloj son trámites separados, cada uno con su propio arancel y procedimiento. A eso se suman exigencias como el uso obligatorio de uniforme, la necesidad de un escribano público para formalizar transferencias de licencias y la vinculación obligatoria a BA Taxi.

Las modificaciones para el sector apuntan a desmantelar esa arquitectura de requisitos. Se eliminarán la capacidad mínima de baúl, la obligatoriedad de turnos fijos, el uso de tarjetas físicas identificatorias —que podrán ser digitales— y la obligatoriedad del uso de camisa.