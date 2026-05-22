Apagón en la Ciudad: incendio en una subestación de Edesur dejó a más de 70 mil usuarios sin luz

El incendio se produjo en una central eléctrica ubicada en el cruce de las calles Río de Janeiro y Antonio Machado, donde, según trascendió, explotó un transformador que desató el foco ígneo.

Al menos tres dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas, mientras efectivos policiales montaron un operativo y cortaron la circulación en la zona para facilitar las tareas de emergencia.

Fuentes oficiales indicaron además que, hasta el momento, no se reportaron vecinos heridos ni personas que hayan requerido asistencia médica.

Por otra parte, una cuadrilla de Edesur se encontraba trabajando en la subestación afectada para avanzar con las reparaciones y restablecer el servicio de manera paulatina.