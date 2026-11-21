Su séquito le acompañó hasta el sitio llamado “Cámara del Rey”, situado bien en el interior de la pirámide. Aún hoy, llegar hasta allí no se sencillo, como lo hemos comprobado todos quienes hicimos ese recorrido.

El grupo que acompañaba a Napoleón tuvo que atravesar los estrechos pasadizos hasta llegar a lo profundo de la Gran Pirámide. Una vez allí, dejaron a solas a Bonaparte para que pasara las horas de la noche. Napoleón salió al cabo de siete horas de la Gran Pirámide, con el rostro desencajado. Le preguntaron qué había visto: "Aunque os lo dijera no me creeríais".

Antes de seguir, recordemos que tanto Julio César (siglo I a. J.) como Alejandro Magno (siglo IV a. J.), también habían pasado una solitaria noche dentro de esta pirámide. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué respuestas esperan encontrar? No hay contestaciones para ello.

Antonio Las Heras en las pirámides de Egipto

Tras pasar la noche, Napoleón sale de la pirámide de Keops

Siempre siguiendo los relatos que quedaron sobre lo entonces ocurrido, el Emperador francés salió, sin ayuda, al cabo de siete horas, cuando recién comenzaba a amanecer. Quienes lo aguardaban se sorprendieron al verlo completamente pálido y el rostro desencajado. Era muy evidente que algo le había ocurrido; algo inesperado y que lo conmovió intensamente. Lo cual no era sencillo en una personalidad como la de Napoleón acostumbrado a enfrentar problemas, dificultades e imprevistos.

Cuando quienes lo aguardaban se atrevieron a preguntarle qué es lo que le había acontecido, Bonaparte los miró fijamente, movió su cabeza en señal de negación y, finalmente, expresó una frase que, al día de hoy, no tiene aclaración suficiente. Sólo dijo: "Aunque se los dijera no me creerían".

Han quedado algunos testimonios sobre lo ocurrido en aquella mañana, como el del artista plástico Dominique Vivant Denon, quien acompañó la expedición. A ese testimonio se suma el del general Phillip-Paul de Ségur quien lo confirma en las páginas de su libro “Memorias de un ayudante de Napoleón.”

¿Qué le sucedió a Napoleón aquella noche estando en lo profundo de la Gran Pirámide? ¿Por qué nunca aceptó hablar del tema, llevándose a la tumba lo ocurrido?

La información que se ha podido encontrar no señala ciertos detalles. Por ejemplo, cuando este hombre quedó solo en el ámbito de la Cámara del Rey ¿tenía una antorcha o algo que lo iluminara? Que no es lo mismo que haber pasado 7 horas en plena oscuridad.

Si, como muchos sostenemos, las tres grandes pirámides (Keops, Kefren y Micerino) nunca fueron tumbas de faraones sino que se trata de construcciones realizadas como fuentes de intensas energías vitales y armonizadoras capaces de provocar cambios trascendentes en la persona que los vivencia, así bien podría explicarse el asombro de Napoleón y su decisión de no hablar al respecto.

El enigma continúa. Un misterio más que tiene como eje la pirámide de Keops. Precisamente esa cuya altura original multiplicada por un millón… ¡da justo la distancia promedio entre la Tierra y el Sol! Interesante coincidencia…

Habida cuenta de mis recorridas por las pirámides, estudios e investigaciones, soy de los que se atreven a afirmar que estas construcciones no fueron erigidas por los egipcios y si por una civilización hasta ahora desconocida… ¿tal vez los atlantes?

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, parapsicólogo, historiador, filósofo y escritor. www.antoniolasheras.com