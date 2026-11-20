EL FUTURO DE FLOR

En mayo del próximo año, Florencia volverá a la calle Corrientes como protagonista de un musical que venía con ganas de hacer hace mucho: Chicago. La mega producción del musical desembarcará en el Teatro El Nacional Sancor Seguros, en pleno centro porteño, y promete ser uno de los espectáculos más vistos del 2027.

Flor disfrutando de sus vacaciones, en plas playas del Caribe.

Peña interpretará a Roxie Hart y compartirá escenario con Juliana Gattas, integrante de Miranda!, quien asumirá el papel de Velma Kelly. Las dos artistas estarán pondrán al frente de la historia de dos mujeres detenidas por asesinatos pasionales que transforman sus causas judiciales, en una batalla por la fama.

Peña haciendo un baile sensual en República Dominicana.