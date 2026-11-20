La actriz se fue de vacaciones al Caribe, antes de debutar con la temporada teatral en Mar del Plata, después de un año de mucha exposición mediática.
La semana pasada, Flor Peña cumplió con su último compromiso laboral del año. Estuvo en la presentación de Las hijas, la pieza teatral que protagonizará con Soledad Villamil y con Pilar Gamboa, durante la temporada de Mar del Plata, debutando a comienzos de enero.
Con sus últimos esfuerzos de energía y con la agenda definida de lo que será su próximo año de trabajo, la actriz armó las valijas y partió rumbo al exterior del país, a fin de disfrutar de unas vacaciones, antes de encarar lo que se viene. Y el avión la llevó hasta las paradisíacas playas de República Dominicana.
Peña está capitalindo sus días de relax, de pleno descanso alejada de todo compromiso laboral como así de toda exposición mediática -recordamos que tuvo un año álgido al anunciar públicamente en Luzu, el canal de streaming, la muerte de Jorge Messi, papá de Lio, sin haber sucedido-, para recuperar las energías perdidas.
Y con ansias de "exprimir al máximos" sus días en las playas del caribe, Flor aprovechó para tomar sol -en las imagenes se ve que el cuerpo toma un color rojizo, efecto de los rayos UV-, hacer bailes sensuales a orillas del mar y mostrar su lomazo haciendo un video que compartió y encendió las redes sociales, desde su cuenta oficial de Instagram.
En mayo del próximo año, Florencia volverá a la calle Corrientes como protagonista de un musical que venía con ganas de hacer hace mucho: Chicago. La mega producción del musical desembarcará en el Teatro El Nacional Sancor Seguros, en pleno centro porteño, y promete ser uno de los espectáculos más vistos del 2027.
Peña interpretará a Roxie Hart y compartirá escenario con Juliana Gattas, integrante de Miranda!, quien asumirá el papel de Velma Kelly. Las dos artistas estarán pondrán al frente de la historia de dos mujeres detenidas por asesinatos pasionales que transforman sus causas judiciales, en una batalla por la fama.
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