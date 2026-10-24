Los talismanes del antiguo Egipto/ Por Antonio Las Heras



Amuletos

En cambio, un amuleto es un objeto al que se le atribuyen propiedades esotéricas cuya función principal es la de protección o defensa para alejar el mal y los peligros lo que se conoce como “energías oscuras”, “desarmonizantes” o provocadas por acciones de Magia Negra. De acuerdo al esoterismo ancestral, es éste un excelente objeto de la Alta Magia Blanca que sirve para defenderse de ataques producto de brujerías, hechicerías, maleficios y Magia Negra.

Escarabajo de piedra egipcio (Foto generada con IA)

Los sacerdotes egipcios colocaban –antes de proceder al embalsamamiento– un amuleto sobre la piel, en el lugar del corazón del difunto, para que lo protegiera cuando su espíritu fuera a rendir cuentas de sus actos al tribunal sagrado, evitando así que su corazón fuera devorado por Hammemith, el monstruo devorador de almas y asegurando que pudiera volar libremente hacia el Cielo, junto a Ra (el dios Sol), permitiéndole regresar al cuerpo en el futuro.

Si a las momias se les quitaban el corazón era para poner en su lugar un amuleto que consistía en un escarabajo de piedra con una leyenda mágica para que el corazón verdadero no declarara contra ellos en el juicio que frente a Osiris tendría lugar en el Más Allá.

"El Ojo de Horus"

Horus era el hijo de la diosa Isis y del dios Osiris; cuando los sacerdotes hacían la incisión en el cuerpo ya muerto del faraón o de la reina, para extraerles las entrañas, colocaban, sobre la herida, sobre un trozo de cuero, el talismán llamado «El Ojo de Horus»; esto es la mirada del dios de la Justicia, protegía al cuerpo impidiendo que se deteriorara.

El Ojo de Horus (Imagen generada con IA)

Cuando el Consejo Superior del Servicio de Antigüedades en colaboración con la Universidad de El Cairo, confirmó el hallazgo de una magnífica estatua de Osiris, procedente de la época ptolemaica (alrededor del Siglo II a. J.). La estatua que todavía luce restos del recubrimiento original hecho con láminas de oro, fue hallada en una nueva tumba en la ciudad de Bahnasa, en la zona de Minya. En la excavación fueron hallados diversos objetos, entre los que había tanto talismanes como amuletos en excelente estado de conservación.



"La llave de la vida de la diosa Isis"

Esta misma misión, localizó en esa zona otra tumba, perteneciente en este caso a la dinastía XXVI, que contenía un sarcófago y su momia junto con lo que debió ser su ajuar funerario entre los cuales había algunos talismanes muy curiosos por su forma y manufactura. Entre ellos el Anj, Cruz Ansata o "Llave de la Vida de la diosa Isis" que es uno de los motivos más frecuentes en el Egipto de los faraones. Suele estar en la mano de los dioses, pero, además, aparece en su condición de talismán/amuleto formando parte de los frisos en templos y tumbas, en las cajas donde se guardan objetos sagrados o valiosos, en los espejos para evitar que las malas energías afecten a quien en ellos se refleja, en elementos de joyería para portarlos como aún se hace hoy en día y en infinidad de otros motivos.

Anj, Cruz Ansata o "Llave de la Vida de la diosa Isis" (Imagen generada por IA)

Los talismanes egipcios

Entre los más clásicos talismanes egipcios, encontramos: el ya mencionado Ankh (La llave de la vida): Representa la vida eterna, la energía vital y el dominio sobre la existencia. Es una cruz con la parte superior enrollada en forma de llave, que representa la vida eterna, el Sol de la mañana, la purificación, el poder del agua, la clarividencia y la unión de opuestos como entre la tierra y el cielo, entre lo masculino y lo femenino especialmente entre "la diosa Isis y el dios Osiris".

El símbolo de Anj apareció en el Período Temprano en 3150-2613 a. J. y en el imperio antiguo (2613-2181 a. J.).

El Ojo de Horus (Udyat o Wedjat) es símbolo de protección, salud, integridad física y sanación. Se colocaba en los ajuares funerarios para proteger al alma. Representa curación, protección, buena salud, poder real, sacrificio, sanación ante de enfermedad y cualidades curativas. Es el más famoso de los símbolos egipcios antiguos. El ojo izquierdo de Horus representa las habilidades y poderes mágicos de Thoth (dios de sabiduría).

El Escarabajo representa la resurrección, el Sol naciente y la vida eterna. Ayudaba al difunto a renacer en el más allá. El Escarabajo fue uno de los talismanes más importantes jamás creados en Egipto debido a su poder, influencia e importancia al representar el ideal de la inmortalidad, la metamorfosis y el ciclo de la vida. Los más comunes eran la piedra dura tales como amatista, jaspe verde, granito y cornalina. Era colocado en el corazón de las momias para protegerlo en su viaje hacia el reino de los dioses.

El Pilar Dyed simboliza la columna vertebral del dios Osiris y representa la estabilidad, la fuerza y la permanencia. Corazón (Ib): Elaborado a menudo en cornalina roja, representaba la conciencia y el centro de la vida; se usaba para evitar una condena durante el juicio de Osiris en el inframundo

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, parapsicólogo, historiador, filósofo y escritor. www.antoniolasheras.com