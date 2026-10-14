Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26: La rutina empieza a quedarte demasiado estrecha. Introducir un desafío nuevo puede renovar entusiasmo y confianza.
Número de la Suerte: 20
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27: Mitad de mes ideal para evaluar cómo estás cuidando tu energía emocional. Dar menos donde no existe reciprocidad será saludable.
Número de la Suerte: 6
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Una habilidad tuya se vuelve especialmente útil para otros. Compartirla puede generar una conexión o propuesta inesperada.
Número de la Suerte: 31
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: El balance de mitad de mes muestra dónde hace falta mayor disciplina. Un pequeño ajuste puede devolverte rápidamente al camino.
Número de la Suerte: 14
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Tu intuición respecto de una persona se vuelve más clara. Observá si sus acciones acompañan verdaderamente sus palabras.
Número de la Suerte: 25
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Necesitás reconocer cuánto avanzaste sin comparar tu proceso con el de otros. Un pequeño premio personal estará bien merecido.
Número de la Suerte: 12
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Llegás a mitad de mes con mayor claridad sobre tus próximos movimientos. Elegir una prioridad central será más útil que intentar abarcar todo.
Número de la Suerte: 36
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Tu esfuerzo empieza a transformarse en estabilidad real. Reconocé lo conseguido antes de exigirte inmediatamente un nuevo resultado.
Número de la Suerte: 18
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: El día trae energía de cambio y determinación. Una decisión valiente puede cerrar una etapa que ya había cumplido su función.
Número de la Suerte: 9
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: Necesitás armonía y vínculos que no te obliguen a estar permanentemente a la defensiva. Elegí mejor dónde invertir tu tiempo.
Número de la Suerte: 23
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Estás en posición favorable para hacerte escuchar. Una propuesta planteada con seguridad puede generar adhesiones importantes.
Número de la Suerte: 39
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Tu intuición detecta una oportunidad antes que los demás. Analizala bien porque podría requerir actuar con cierta rapidez.
Número de la Suerte: 27
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