Número de la Suerte: 8

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Una coincidencia o encuentro casual despierta una idea valiosa. Prestá atención a las conversaciones que surjan sin planificación.

Número de la Suerte: 33

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: La eficiencia será más importante que hacer absolutamente todo. Elegir correctamente qué dejar para después también es organización.

Número de la Suerte: 10

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Hoy comprobarás quién responde cuando realmente lo necesitás. Valorá los vínculos que sostienen con hechos.

Número de la Suerte: 26

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Un día propicio para recuperar optimismo mediante cosas sencillas. El contacto con gente querida te devuelve equilibrio.

Número de la Suerte: 18

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Una jornada favorable para pensar estrategias de mediano plazo. Algo que organices ahora puede darte resultados mucho antes de lo esperado.

Número de la Suerte: 35

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Tu fortaleza reside en sostener una decisión sin necesidad de explicarla constantemente. Confiá más en tu propio criterio.

Número de la Suerte: 16

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Sentirás necesidad de actuar y marcar territorio. La verdadera fuerza estará en saber cuándo avanzar y cuándo guardar energía.

Número de la Suerte: 4

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: El entorno se vuelve más amable cuando vos también bajás el ritmo. Una conversación sincera puede reconstruir cercanía.

Número de la Suerte: 22

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Un proyecto o idea recibe impulso inesperado. Aprovechá el entusiasmo inicial y convertí rápidamente la inspiración en acción.

Número de la Suerte: 38

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Tu capacidad para leer situaciones complejas estará muy afinada. Una decisión aparentemente pequeña puede tener efectos importantes.

Número de la Suerte: 27