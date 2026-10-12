Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26: Buen momento para cambiar de ambiente y buscar nuevos estímulos. El movimiento puede acercarte una oportunidad interesante.
Número de la Suerte: 31
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27: Tu sensibilidad te permite detectar qué necesita una relación. No olvides incluir también tus propias necesidades en la ecuación.
Número de la Suerte: 8
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Una coincidencia o encuentro casual despierta una idea valiosa. Prestá atención a las conversaciones que surjan sin planificación.
Número de la Suerte: 33
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: La eficiencia será más importante que hacer absolutamente todo. Elegir correctamente qué dejar para después también es organización.
Número de la Suerte: 10
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Hoy comprobarás quién responde cuando realmente lo necesitás. Valorá los vínculos que sostienen con hechos.
Número de la Suerte: 26
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Un día propicio para recuperar optimismo mediante cosas sencillas. El contacto con gente querida te devuelve equilibrio.
Número de la Suerte: 18
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Una jornada favorable para pensar estrategias de mediano plazo. Algo que organices ahora puede darte resultados mucho antes de lo esperado.
Número de la Suerte: 35
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Tu fortaleza reside en sostener una decisión sin necesidad de explicarla constantemente. Confiá más en tu propio criterio.
Número de la Suerte: 16
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Sentirás necesidad de actuar y marcar territorio. La verdadera fuerza estará en saber cuándo avanzar y cuándo guardar energía.
Número de la Suerte: 4
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: El entorno se vuelve más amable cuando vos también bajás el ritmo. Una conversación sincera puede reconstruir cercanía.
Número de la Suerte: 22
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Un proyecto o idea recibe impulso inesperado. Aprovechá el entusiasmo inicial y convertí rápidamente la inspiración en acción.
Número de la Suerte: 38
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Tu capacidad para leer situaciones complejas estará muy afinada. Una decisión aparentemente pequeña puede tener efectos importantes.
Número de la Suerte: 27
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