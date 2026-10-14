Encuesta: crece el deseo de un cambio de gobierno, pero hay un llamado de atención a la oposición

Las expectativas para el año que viene también empeoraron: un 30% consideró que el país estará mejor, mientras que un 49% sostuvo que estará peor, cuatro puntos más que en agosto.

Milei gobierna para algunos sectores

La percepción de que Milei gobierna sólo pensando en determinados sectores está muy extendida: así lo consideró el 68% de los encuestados. Apenas un 28% respondió que la gestión tenía como objetivo el bienestar de la mayoría de la población. En ese contexto, el deseo de un cambio de rumbo también resulta mayoritario.

Un 41% sostuvo que el próximo gobierno debería cambiar la mayor parte de las políticas, mientras que un 32% prefirió modificar algunas y mantener otras. Sólo el 23% se inclinó por conservar la mayoría de las políticas actuales.

Elecciones 2027

Con la mirada en las elecciones de 2027, un 33% se manifestó a favor de la reelección de Milei y un 55% se mostró en contra. Una pregunta complementaria indagó sobre lo que representaría otro mandato del Presidente: un 45% dijo estar muy de acuerdo con la frase “Si Milei es reelecto, será un retroceso para Argentina”, mientras que otro 11% se mostró bastante de acuerdo.

La Libertad Avanza obtuvo una intención de voto del 26%, seguida por el peronismo, con el 23%, y el kirchnerismo, con el 13%. Estas dos últimas opciones sumaron un 36%.

Advertencia al Peronismo

Un 47% consideró que el regreso de ese espacio y del kirchnerismo sería un retroceso para la Argentina, mientras que un 46% se mostró en desacuerdo. En ese marco, el escenario de segunda vuelta entre Milei y Axel Kicillof arrojó un resultado casi empatado: 42% a 41% a favor del Presidente.