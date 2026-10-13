El Gobierno le desea pronta recuperación a León XIV y sigue preparando su visita

Siguen los preparativos para la visita de León XIV

Este lunes, Javier Milei había dicho en una entrevista que su Gobierno estaba dispuesto a hacer los "ajustes" necesarios en caso de que la visita del papa a Uruguay, Argentina y Perú, prevista para dentro de un mes, debiera ser reprogramada por la operación.

Pero este martes, el Gobierno argentino informó en un comunicado que "hasta el momento, no se registraron modificaciones en el itinerario previsto" del viaje apostólico y que "continúan los trabajos de coordinación de los aspectos logísticos y de seguridad necesarios" para la llegada del pontífice al país.

Según el itinerario del viaje confirmado en septiembre pasado por la San Sede, León XIV llegará a Buenos Aires procedente de Uruguay el domingo 8 de noviembre, viajará a la ciudad de Córdoba el día 10 y cerrará su periplo en Argentina el 11 con una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján (70 kilómetros al oeste de Buenos Aires), para partir luego rumbo a Perú.