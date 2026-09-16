Consulta el horóscopo chino del jueves 17 de septiembre

Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en este día.
Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en este día.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26
El movimiento sigue siendo tu mejor medicina. Cualquier actividad física, viaje corto o cambio de ambiente renovará tu motivación. Hoy el cuerpo y la mente necesitan avanzar juntos.
Números de la Suerte: 10, 15, 28
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27
La empatía vuelve a abrir puertas. Una persona cercana valorará especialmente tu comprensión y tu disposición para escuchar. Esa confianza será importante en el futuro.
Números de la Suerte: 9, 16, 26
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28
Tu rapidez mental te permite adaptarte con facilidad a cambios inesperados. Mientras otros se preocupan, vos encontrás alternativas. Esa flexibilidad será tu mayor fortaleza hoy.
Números de la Suerte: 11, 23, 31
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29
Es una jornada ideal para ordenar documentación, resolver trámites o cerrar asuntos administrativos. Lo que hoy parece tedioso evitará complicaciones en las próximas semanas.
Números de la Suerte: 12, 18, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30
La lealtad vuelve a ser recompensada. Personas que conocen tu forma de actuar pueden ofrecerte nuevas oportunidades o demostrarte un reconocimiento sincero.
Números de la Suerte: 13, 24, 32
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31
Hoy disfrutás especialmente de los encuentros sencillos y las conversaciones genuinas. Compartir tiempo con personas queridas renueva tu energía y fortalece el optimismo.
Números de la Suerte: 14, 22, 30
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32
Hoy la planificación financiera o la organización de recursos pueden darte excelentes resultados. Es un buen momento para revisar gastos, hacer cuentas o proyectar inversiones futuras. La prudencia genera tranquilidad.
Números de la Suerte: 2, 19, 30
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33
La experiencia acumulada empieza a dar frutos visibles. Una situación que antes te preocupaba ahora la resolvés con naturalidad gracias a todo lo aprendido. Confiá en tu recorrido.
Números de la Suerte: 4, 21, 35
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34
La jornada favorece el liderazgo y la toma de decisiones. Tendrás oportunidades para demostrar iniciativa y capacidad de resolución. Evitá competir innecesariamente; cooperar puede darte mejores resultados.
Números de la Suerte: 6, 22, 34
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35
Hoy la armonía comienza por vos mismo. Dedicar unos minutos a descansar, meditar o simplemente bajar el ritmo te permitirá afrontar el resto del día con mucha mayor claridad.
Números de la Suerte: 5, 17, 27
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36
Tu entusiasmo contagia a quienes trabajan con vos. Es un excelente día para impulsar proyectos grupales o coordinar equipos. La confianza que transmitís genera compromiso en los demás.
Números de la Suerte: 8, 24, 36
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25
Una conversación puede cambiar tu forma de ver un asunto importante. Escuchar distintas perspectivas no debilita tus convicciones; al contrario, las vuelve más sólidas.
Números de la Suerte: 7, 20, 33
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