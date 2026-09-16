Consulta el horóscopo chino del jueves 17 de septiembre

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27

La empatía vuelve a abrir puertas. Una persona cercana valorará especialmente tu comprensión y tu disposición para escuchar. Esa confianza será importante en el futuro.

Números de la Suerte: 9, 16, 26

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28

Tu rapidez mental te permite adaptarte con facilidad a cambios inesperados. Mientras otros se preocupan, vos encontrás alternativas. Esa flexibilidad será tu mayor fortaleza hoy.

Números de la Suerte: 11, 23, 31

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29

Es una jornada ideal para ordenar documentación, resolver trámites o cerrar asuntos administrativos. Lo que hoy parece tedioso evitará complicaciones en las próximas semanas.

Números de la Suerte: 12, 18, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30

La lealtad vuelve a ser recompensada. Personas que conocen tu forma de actuar pueden ofrecerte nuevas oportunidades o demostrarte un reconocimiento sincero.

Números de la Suerte: 13, 24, 32

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31

Hoy disfrutás especialmente de los encuentros sencillos y las conversaciones genuinas. Compartir tiempo con personas queridas renueva tu energía y fortalece el optimismo.

Números de la Suerte: 14, 22, 30

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32

Hoy la planificación financiera o la organización de recursos pueden darte excelentes resultados. Es un buen momento para revisar gastos, hacer cuentas o proyectar inversiones futuras. La prudencia genera tranquilidad.

Números de la Suerte: 2, 19, 30

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33

La experiencia acumulada empieza a dar frutos visibles. Una situación que antes te preocupaba ahora la resolvés con naturalidad gracias a todo lo aprendido. Confiá en tu recorrido.

Números de la Suerte: 4, 21, 35

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34

La jornada favorece el liderazgo y la toma de decisiones. Tendrás oportunidades para demostrar iniciativa y capacidad de resolución. Evitá competir innecesariamente; cooperar puede darte mejores resultados.

Números de la Suerte: 6, 22, 34

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35

Hoy la armonía comienza por vos mismo. Dedicar unos minutos a descansar, meditar o simplemente bajar el ritmo te permitirá afrontar el resto del día con mucha mayor claridad.

Números de la Suerte: 5, 17, 27

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36

Tu entusiasmo contagia a quienes trabajan con vos. Es un excelente día para impulsar proyectos grupales o coordinar equipos. La confianza que transmitís genera compromiso en los demás.

Números de la Suerte: 8, 24, 36

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25

Una conversación puede cambiar tu forma de ver un asunto importante. Escuchar distintas perspectivas no debilita tus convicciones; al contrario, las vuelve más sólidas.

Números de la Suerte: 7, 20, 33