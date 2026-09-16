Entradas para el último partido de Messi en la Selección: cuándo salen y cómo comprarlas

Sívori y Centenario Alta / Media: entre $158.000 y $320.000.

San Martín y Belgrano Alta: alrededor de $260.000.

San Martín y Belgrano Baja / Media: entre $450.000 y $480.000.

El partido ante Benín será la última presentación de Messi con la camiseta argentina en el país. El encuentro será parte del cierre de la próxima fecha FIFA y tendrá al Monumental como escenario de una noche especial para el seleccionado. Mientras los hinchas esperan el anuncio de la AFA, tener la cuenta de Deportick lista será clave para intentar acceder a una entrada cuando se habilite la venta.