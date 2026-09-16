Entradas para el último partido de Messi en la Selección: cuándo salen y cómo comprarlas

El capitán argentino jugará ante Benín el 6 de octubre en el Monumental y crece la expectativa de los hinchas, mientras todavía resta conocer el precio y el horario de apertura del expendio.
Las entradas para el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina saldrían a fines de septiembre. El amistoso ante Benín se disputará el 6 de octubre en el estadio Monumental, en una jornada que marcará la despedida del capitán de la Albiceleste ante su público. Según las estimaciones conocidas hasta el momento, la venta comenzaría entre siete y diez días antes del encuentro.
La plataforma que se utilizaría para adquirir los tickets es Deportick, habitual canal para los partidos de la Selección como local. El día del expendio será necesario contar con una cuenta previamente creada y validada, además de ingresar minutos antes para acceder a la fila virtual. La AFA todavía no informó el horario exacto ni la cantidad de entradas disponibles por persona.
Los precios tampoco fueron confirmados y habrá que esperar el anuncio oficial para conocer los valores definitivos. Como referencia, las últimas entradas para ver a la Selección en el Monumental tuvieron precios que fueron desde los $90.000 hasta los $480.000, dependiendo de la ubicación. El carácter especial del encuentro y la expectativa por la despedida de Messi hacen prever una demanda muy alta.
Popular General (Sívori y Centenario bajas/altas): desde $90.000.
Sívori y Centenario Alta / Media: entre $158.000 y $320.000.
San Martín y Belgrano Alta: alrededor de $260.000.
San Martín y Belgrano Baja / Media: entre $450.000 y $480.000.
El partido ante Benín será la última presentación de Messi con la camiseta argentina en el país. El encuentro será parte del cierre de la próxima fecha FIFA y tendrá al Monumental como escenario de una noche especial para el seleccionado. Mientras los hinchas esperan el anuncio de la AFA, tener la cuenta de Deportick lista será clave para intentar acceder a una entrada cuando se habilite la venta.
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