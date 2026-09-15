Boca vs. Vasco Da Gama: cómo y cuándo se jugarán las semifinales de la Sudamericana

El partido de ida entre Boca y Vasco Da Gama será entre el martes 13 y miércoles 14 de octubre en La Bombonera, mientras que la vuelta se llevará a cabo entre el martes 20 y miércoles 21 del mismo mes. Los días y horarios definitivos no están confirmados, pero sí que la serie se llevará a cabo en esas semanas y el orden de los estadios será así, con la definición en Brasil.