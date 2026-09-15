Boca vs. Vasco Da Gama: cómo y cuándo se jugarán las semifinales de la Sudamericana

Tras eliminar a San Pablo en el Morumbí, el equipo del Vasco Arruabarrena se medirá con otro conjunto brasilero por un lugar en la final del certamen internacional.
Boca enfrentará a Vasco Da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana después de eliminar a San Pablo en el mítico Morumbí al empatar 1 a 1 después del triunfo 1 a 0 en la ida en La Bombonera. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará cargarse otro club brasilero para estar en la gran final que se disputará en Medellín.
El partido de ida entre Boca y Vasco Da Gama será entre el martes 13 y miércoles 14 de octubre en La Bombonera, mientras que la vuelta se llevará a cabo entre el martes 20 y miércoles 21 del mismo mes. Los días y horarios definitivos no están confirmados, pero sí que la serie se llevará a cabo en esas semanas y el orden de los estadios será así, con la definición en Brasil.
Boca está compitiendo hasta el final en la Sudamericana después de la temprana eliminación en la Libertadores finalizando tercero en el Grupo D, que compartía con Universidad Católica, Cruzeiro y Barcelona de Ecuador. El equipo, ya con el Vasco en reemplazo de Úbeda, eliminó a O'Higgins en playoffs, Recoleta de Paraguay en octavos y San Pablo en cuartos.
Por su parte, Vasco Da Gama ganó el Grupo G de la Sudamericana, eliminó a Olimpia de Paraguay en octavos y a Independiente Santa Fe (que sacó a River por penales) en cuartos de final. El club brasilero cuenta en su plantel con Santiago Sosa y Facundo Colidio, futbolistas con pasado en el Millonario.
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