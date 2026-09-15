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El Gobierno rechazó la guía del Reino Unido que apoya la explotación de Malvinas

“Petende promover actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas”, advirtió la Cancillería argentina, mientras que desde Londres promueven "ayuda legal" a las compañías que operen en el Archipiélago.

El ministerio de Relaciones Exteriores argentino manifestó este martes su "más enérgico rechazo" a la reciente publicación de la guía británica “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”, mediante la cual "el Reino Unido pretende promover actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas en el archipiélago

"La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido", planteó la cartera que dirige Pablo Quirno a través de un comunicado.

El Gobierno, además, remarcó que ya envió cerca de 180 advertencias a personas y empresas de 30 países, mantiene 60 procedimientos administrativos abiertos y presentó tres denuncias penales que alcanzan a diez compañías y sus directivos.

Bajo el título “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, el Reino Unido sostuvo que apoya toda actividad económica que considera legítima y destacó el derecho de los habitantes del archipiélago a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.

El Reino Unido también ofreció asistencia directa a las compañías que enfrenten presiones por sus negocios en Malvinas. La guía recomienda obtener asesoramiento jurídico independiente ante eventuales acciones de Argentina y destacó que está dispuesto a intervenir ante terceros países cuando una empresa, filial o proveedor sea presionado por actividades consideradas legítimas en el archipiélago.

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