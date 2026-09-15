El Gobierno rechazó la guía del Reino Unido que apoya la explotación de Malvinas

“Petende promover actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas”, advirtió la Cancillería argentina, mientras que desde Londres promueven "ayuda legal" a las compañías que operen en el Archipiélago.
El ministerio de Relaciones Exteriores argentino manifestó este martes su "más enérgico rechazo" a la reciente publicación de la guía británica “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”, mediante la cual "el Reino Unido pretende promover actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas en el archipiélago
"La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido", planteó la cartera que dirige Pablo Quirno a través de un comunicado.
El Gobierno, además, remarcó que ya envió cerca de 180 advertencias a personas y empresas de 30 países, mantiene 60 procedimientos administrativos abiertos y presentó tres denuncias penales que alcanzan a diez compañías y sus directivos.
La respuesta de la Cancillería argentina se conoció luego de que el Gobierno del Reino Unido publicara este martes una guía oficial para empresas y particulares vinculados con las Islas Malvinas, en la que respaldó las actividades económicas que se desarrollan en el archipiélago y rechazó el aumento de sanciones impulsadas por la administración de Javier Milei.
Bajo el título “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, el Reino Unido sostuvo que apoya toda actividad económica que considera legítima y destacó el derecho de los habitantes del archipiélago a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.
El Reino Unido también ofreció asistencia directa a las compañías que enfrenten presiones por sus negocios en Malvinas. La guía recomienda obtener asesoramiento jurídico independiente ante eventuales acciones de Argentina y destacó que está dispuesto a intervenir ante terceros países cuando una empresa, filial o proveedor sea presionado por actividades consideradas legítimas en el archipiélago.
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