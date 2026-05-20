Consulta el horóscopo chino del jueves 21 de mayo

Números de la Suerte: 8, 11, 27

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /18 Tu ingenio se activa frente a lo inesperado. Encontrás soluciones prácticas con rapidez. La creatividad aplicada te beneficia.

Números de la Suerte: 9, 12, 28

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 El orden mental mejora tu rendimiento. Planificar te permite avanzar con mayor seguridad. Hoy organizar es clave.

Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 La lealtad se demuestra con acciones concretas. Elegís sostener lo importante sin dudar. Esto fortalece vínculos genuinos.

Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 El bienestar emocional toma protagonismo. Dedicarte tiempo mejora tu equilibrio general. Bajar el ritmo te beneficia.

Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Hoy es un día para reorganizar objetivos con mayor claridad. Algo que venías sosteniendo puede necesitar un ajuste estratégico para avanzar mejor. Tomarte tiempo para pensar antes de actuar te da ventaja.

Números de la Suerte: 1, 17, 29

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 La constancia vuelve a ser tu base principal. Aunque otros se aceleren, vos avanzás con estabilidad y eso te posiciona mejor. Lo que hagas hoy empieza a consolidarse.

Números de la Suerte: 2, 19, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 La energía está en alza y te impulsa a actuar con determinación. Canalizarla hacia metas claras mejora tu rendimiento. Evitar impulsividad es fundamental.

Números de la Suerte: 3, 20, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 La calma emocional te permite ver con mayor claridad. Elegir bien dónde involucrarte evita desgaste innecesario. Hoy ganás más observando que reaccionando.

Números de la Suerte: 4, 21, 33

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 Tu presencia genera impacto positivo en tu entorno. Es un buen momento para tomar iniciativa en algo importante. La confianza te posiciona mejor.

Números de la Suerte: 5, 22, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/2013/25 La intuición te permite anticiparte a situaciones complejas. Escuchar tu percepción mejora decisiones. Hoy la observación es clave.

Números de la Suerte: 6, 23, 35