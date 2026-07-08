"MaraLeo" dicen Italia, "Dios ha resucitado" en España: el mundo a los pies de Messi

Los medios de todo el mundo escribieron sobre la increíble clasificación de la Albiceleste a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Argentina clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 con una increíble remontada a Egipto en Atlanta, en donde caía 2 a 0 a los 79 minutos y parecía que habría un final catastróficos para los argentinos pero llegaron los goles del Cuti Romero, Messi y Enzo Fernández para ganar el partido y obtener el pase a la próxima ronda. Tras el encuentro, los medios más importantes del mundo se refirieron a la impactante clasificación del equipo argentino.