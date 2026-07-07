Argentina dio vuelta un partido imposible y sigue soñando con la cuarta estrella

Argentina perdía 2-0 ante Egipto y a Messi le habían atajado un penal, pero una remontada épica con goles de Romero, Messi y Enzo Fernández selló el 3-2 y la clasificación.
La Selección argentina volvió a demostrar que si no se sufre no sirve. Cuando el panorama era el peor posible, con un 2-0 en contra, luego de que le atajaran un penal a Lionel Messi, y con un rival que parecía tener la clasificación en sus manos, el equipo de Lionel Scaloni reaccionó con una personalidad enorme para construir una remontada que ya tiene un lugar asegurado entre las grandes noches de la historia mundialista. El 3-2 sobre Egipto en la ciudad de Atlanta no fue solamente un triunfo: fue una prueba de carácter.
Desde el inicio, Argentina mostró una actitud diferente a la exhibida frente a Cabo Verde. Presionó alto, recuperó rápido la pelota y monopolizó la posesión. Sin embargo, volvió a sufrir un problema que la persigue en este Mundial: la falta de eficacia en el area rival y los errores defensivos. En la primera llegada de Egipto, Yasser Ibrahim ganó de cabeza y silenció a todo el Mercedes-Benz Stadium.
La reacción fue inmediata. Apenas unos minutos después, Nicolás Tagliafico provocó un penal que parecía ideal para empatar el partido. Pero incluso el mejor de todos los tiempos puede fallar. Messi eligió el palo derecho y Mostafa Shobeir adivinó la intención para sostener la ventaja africana. El capitán sumó así otro penal fallado en una Copa del Mundo, aunque ese dato terminaría siendo apenas una anécdota.
Lejos de desmoronarse, la Albiceleste mantuvo el dominio absoluto del encuentro. Alexis Mac Allister obligó al arquero egipcio a una gran intervención, Messi estrelló un tiro libre en el palo y Julián Álvarez también chocó contra la figura de Shobeir. El resultado era totalmente injusto, pero el fútbol pocas veces entiende de merecimientos.
El complemento comenzó con el mismo guion. Argentina atacaba y Egipto esperaba el momento para lastimar de contraataque. Así llegó el segundo golpe. Tras un tanto anulado por el VAR, Mostafa Zico encontró revancha y marcó el 2-0 después de una transición perfecta encabezada por Mohamed Salah. A esa altura, la eliminación parecía un destino inevitable.
Scaloni entendió que el partido necesitaba otra energía y movió el banco. Los ingresos de Lautaro Martínez, Nicolás González y Gonzalo Montiel cambiaron el ritmo del equipo. Argentina ganó profundidad, intensidad y comenzó a encerrar definitivamente al conjunto africano contra su propio arco.
El encuentro se destrabo en 15 minutos. Comenzó con un centro preciso de Lionel Messi y Cristian Romero ganó de cabeza para poner el 2-1 en el minuto 79. Más allá del resultado, ese gol modificó por completo el estado anímico del seleccionado. Egipto dejó de sentirse seguro y Argentina consigió esa acción que lo elevará para buscar el empate.
Cinco minutos más tarde apareció el capitán. Después de una gran acción iniciada por Lautaro Martínez y continuada por Gonzalo Montiel, Messi conectó un potente remate que dejó sin respuestas a Shobeir. quien hasta este momento era la figura indiscutible del encuentro. El empate hizo explotar Atlanta y terminó de confirmar que esta selección nunca baja los brazos y que, claramente, no iba a buscar llegar al tiempo suplementario.
Con el impulso emocional a favor, Argentina siguió atacando durante el tiempo agregado. Ya no había lugar para especular. El equipo fue con todo y encontró su premio en la última gran jugada del encuentro. Lautaro desbordó por la derecha y lanzó un centro perfecto para la aparición de Enzo Fernández, que ganó de cabeza y desató un desahogo de miles de argentinos con el 3-2 definitivo en el minuto 92.
La remontada dejó varios mensajes. El primero, que esta Selección conserva intacta la capacidad de competir hasta el último segundo. El segundo, que Messi sigue siendo determinante incluso después de un partido donde no brilló ni pudo demostrar la magia de la que nos tiene acostumbrados. Falló un penal, pero terminó siendo protagonista con un gol, una asistencia y la conducción futbolística cuando el equipo más lo necesitaba.
Ahora, el campeón del mundo volverá a presentarse entre las ocho mejores selecciones del mundo. El funcionamiento todavía deja aspectos para corregir, pero Argentina sufrió como pocas veces, estuvo al borde del abismo y encontró la manera de salir adelante.
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