Argentina dio vuelta un partido imposible y sigue soñando con la cuarta estrella

El complemento comenzó con el mismo guion. Argentina atacaba y Egipto esperaba el momento para lastimar de contraataque. Así llegó el segundo golpe. Tras un tanto anulado por el VAR, Mostafa Zico encontró revancha y marcó el 2-0 después de una transición perfecta encabezada por Mohamed Salah. A esa altura, la eliminación parecía un destino inevitable.

Scaloni entendió que el partido necesitaba otra energía y movió el banco. Los ingresos de Lautaro Martínez, Nicolás González y Gonzalo Montiel cambiaron el ritmo del equipo. Argentina ganó profundidad, intensidad y comenzó a encerrar definitivamente al conjunto africano contra su propio arco.

El encuentro se destrabo en 15 minutos. Comenzó con un centro preciso de Lionel Messi y Cristian Romero ganó de cabeza para poner el 2-1 en el minuto 79. Más allá del resultado, ese gol modificó por completo el estado anímico del seleccionado. Egipto dejó de sentirse seguro y Argentina consigió esa acción que lo elevará para buscar el empate.

Cinco minutos más tarde apareció el capitán. Después de una gran acción iniciada por Lautaro Martínez y continuada por Gonzalo Montiel, Messi conectó un potente remate que dejó sin respuestas a Shobeir. quien hasta este momento era la figura indiscutible del encuentro. El empate hizo explotar Atlanta y terminó de confirmar que esta selección nunca baja los brazos y que, claramente, no iba a buscar llegar al tiempo suplementario.

Con el impulso emocional a favor, Argentina siguió atacando durante el tiempo agregado. Ya no había lugar para especular. El equipo fue con todo y encontró su premio en la última gran jugada del encuentro. Lautaro desbordó por la derecha y lanzó un centro perfecto para la aparición de Enzo Fernández, que ganó de cabeza y desató un desahogo de miles de argentinos con el 3-2 definitivo en el minuto 92.

La remontada dejó varios mensajes. El primero, que esta Selección conserva intacta la capacidad de competir hasta el último segundo. El segundo, que Messi sigue siendo determinante incluso después de un partido donde no brilló ni pudo demostrar la magia de la que nos tiene acostumbrados. Falló un penal, pero terminó siendo protagonista con un gol, una asistencia y la conducción futbolística cuando el equipo más lo necesitaba.

Ahora, el campeón del mundo volverá a presentarse entre las ocho mejores selecciones del mundo. El funcionamiento todavía deja aspectos para corregir, pero Argentina sufrió como pocas veces, estuvo al borde del abismo y encontró la manera de salir adelante.

Resumen del partido: