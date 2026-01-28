Consultá el horóscopo chino del jueves 29 de enero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición silenciosa. Hoy actuás desde lo profundo. Números de la Suerte: 6, 15, 27
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Acción decidida. Se abre un camino nuevo. Números de la Suerte: 4, 18, 32
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad radiante. Día excelente para arte. Números de la Suerte: 5, 11, 30
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Ingenio veloz. Encontrás soluciones mágicas. Números de la Suerte: 7, 16, 34
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Estructura perfecta. Todo encaja. Números de la Suerte: 10, 22, 35
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Conexión emocional poderosa. Números de la Suerte: 13, 19, 28
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer y serenidad. Números de la Suerte: 23, 24, 30
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Brillás en lo mental y creativo. Números de la Suerte: 2, 14, 29
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Hoy tu paciencia es tu mayor ventaja. Números de la Suerte: 1, 20, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Valentía y avance. Nada te frena. Números de la Suerte: 8, 17, 36
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Emociones equilibradas. Atraés dulzura. Números de la Suerte: 3, 12, 28
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Luz propia. Un reconocimiento llega. Números de la Suerte: 9, 21, 33
