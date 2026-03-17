Milei reafirmó su alianza con Israel y apuntó contra Irán en el acto por el atentado a la Embajada

“Como cada 17 de marzo, a 34 años, toca hacer memoria respecto al atentado a la Embajada de Israel, que se cobró la vida de 29 personas y dejó un saldo de 242 heridos, pero sobre todo dejó una herida imborrable sobre el suelo argentino y la comunidad judía. No se intentó destruir solamente un edificio, se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad”, afirmó Milei.

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El Presidente sostuvo que Argentina mantiene una posición firme frente al terrorismo y destacó el vínculo con Israel. “Israel es una nación que encarna los valores fundamentales de la libertad y la resiliencia”, señaló, y agregó que “hoy Argentina es socia de Israel en la defensa de estos valores de la libertad y combate al terrorismo”.

En ese sentido, afirmó que “Argentina combate el terrorismo y defendemos la libertad. Israel es un aliado estratégico de nuestro país y, por eso, reafirmamos nuestro compromiso porque creemos que es lo correcto. Llevamos la moral como política de Estado”.

Milei también vinculó el atentado a la Embajada con el ataque a la AMIA y sostuvo que ambos buscaron “cercenar mediante el terror la claridad moral de nuestro pueblo”. En esa línea, destacó avances judiciales y recordó que la Justicia argentina ha reconocido el carácter de crimen de lesa humanidad de ambos atentados y que tambien ha señalado la responsabilidad de Irán y de Hezbolá en la ejecución de estos actos.

Señaló que el Gobierno trabaja en el desarrollo de nuevas herramientas legales para avanzar en el juzgamiento de estos crímenes y reforzar la respuesta institucional. “El terrorismo es una amenaza que exige decisión política, constancia institucional y un compromiso que no se agota en el tiempo”, afirmó Milei.

Además, al referirse al ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023, advirtió sobre la persistencia del riesgo a nivel global. “Este ataque terrorista nos recordó con brutal claridad que esa amenaza sigue presente. Cambian los símbolos y las consignas pero la causa permanece intacta”, expresó.

614e5388331f8 El ataque dejó 29 muertos y más de 200 heridos.

Finalmente, Milei reiteró la posición internacional del país y llamó a combatir el antisemitismo. Afirmando que para la Argentina: "Israel es un aliado estratégico de nuestro país", concluyó.

En los últimos días, Javier Milei reiteró su apoyo a ese país en el marco del conflicto con Irán, lo que suma contexto político a su participación en el homenaje.

AA1YM8tv El caso fue declarado crimen de lesa humanidad, lo que implica que no prescribe, y mantiene vigente el reclamo de justicia por parte de los familiares.

A más de tres décadas del atentado, la causa judicial continúa sin condenados. La investigación atribuyó el ataque al grupo Hezbollah, pero no hubo avances en términos de juzgamiento.