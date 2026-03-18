Más oportunidades para la clase media: Ciudad impulsa el acceso a la vivienda con créditos a tasas subsidiadas

Jorge Macri sumó que otra fuente de financiamiento serán los dividendos del Banco Ciudad que, por la buena administración, hoy se reinvierten para fortalecer los créditos.

WhatsApp Image 2026-03-18 at 8.48.58 AM El Gobierno porteño lanzó una nueva línea de créditos hipotecarios con tasas subsidiadas para facilitar el acceso a la vivienda propia.

El crédito permite financiar hasta el 75% del valor de venta de la vivienda y hasta un monto máximo de $100 millones. Y está destinado a unidades de hasta 80 metros cuadrados cubiertos: el valor del metro cuadrado no debe superar los US$2.800.

La cuota de entrada al crédito no va a superar el 25% de los ingresos del hogar, para que sea una oportunidad de progreso y no una carga insostenible.

Como ejemplo, por cada $10 millones solicitados a un plazo de 20 años, la cuota inicial será de $80.600, requiriendo ingresos familiares mensuales desde los $322.000. Aquellos que busquen alcanzar el monto máximo de $100 millones, deberán acreditar ingresos desde $3.222.000, con una cuota inicial de $806.600.

Con esta medida, la gestión de Jorge Macri pone el foco en que el esfuerzo de la administración pública se convierta en la llave para que miles de familias de clase media alcancen, finalmente, su primera vivienda.

También cambia la forma de calificar: ahora los solicitantes pueden presentar hasta un garante para sumar capacidad crediticia. La línea está abierta tanto para empleados en relación de dependencia que cobren o migren su cuenta sueldo al Banco Ciudad, como para monotributistas y autónomos que contraten el Paquete Crecer de la entidad.

El Banco Ciudad sigue consolidándose como el referente hipotecario del país, afirmó Guillermo Laje, y agregó: “Nuestro objetivo junto al Gobierno de la Ciudad es colaborar con los numerosos proyectos de desarrollo familiar y personal en materia de acceso a la primera vivienda propia en la Ciudad, ofreciendo herramientas de financiamiento competitivas”.

A esta nueva línea se suman las opciones vigentes para la zona sur y el microcentro (con tasas del 8,5%) y para el resto de la Ciudad (al 9,5%), además de financiamiento directo para desarrolladores y compras desde el pozo.

“Queremos que muchos de los que hoy alquilan, tengan el orgullo de decir en algún momento: esto es mío, esta es mi casa. Y que cada porteño vuelva a sentir que su esfuerzo de todos los días vuelve a valer la pena y sirve para salir adelante y progresar”, cerró el Jefe de Gobierno.