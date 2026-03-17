Axel Kicillof: "El programa de Milei es un corso a contramano"

El Gobernador presentó el primer informe del CEDAF, titulado “10 mentiras y una zoncera”, en el que se contrasta el discurso del Gobierno nacional con la realidad de los distintos sectores. Al respecto, señaló: “Nos quieren convencer de que este plan era inexorable y de que está funcionando bien, pero la realidad es que la macro está mal y la micro está horrible. Están destruyendo el tejido productivo, la industria y los empleos de mayor calidad”.

"Un corso a conteamano"

“El programa de Milei es absolutamente anacrónico, un corso a contramano. Mientras todo el mundo discute cómo proteger su producción y generar empleo propio, a nosotros nos tocó un presidente ignorante y sometido, que nos dice que hay que abrir la economía y rematar la industria nacional”, explicó y subrayó: “Esta batería de políticas ya las conocemos. El único matiz novedoso que tiene este modelo es que, además del daño que provoca, responsabiliza a las víctimas: la culpa no es del trabajador que perdió el empleo, ni de la pyme que tuvo que cerrar, el único responsable se llama Javier Milei”.

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Por su parte, Ruiz Malec sostuvo: “El CEDAF surge no solo para hacer un diagnóstico de la terrible coyuntura que nos toca vivir, sino principalmente como un espacio para el encuentro y el diseño de políticas para reconstruir un país que el Gobierno nacional está hipotecando”. “Toda acción tiene que ser precedida por una idea, y este centro pretende ser una usina de ideas que no surjan de tres o cuatro funcionarios, sino de la colaboración de todos y todas las que quieren trabajar para dar respuestas a preguntas concretas de cara a una Argentina mejor”, agregó.

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Por último, el gobernador bonaerense subrayó: “Invitamos a trabajar en conjunto a todos aquellos que no quieren ver una Argentina primarizada, precarizada, sin universidad, sin sectores medios, sin ciencia y sin soberanía”. “Esta no es una convocatoria solo a escribir papers y dar diagnósticos: es a militar, a debatir, a hacer política y discutir qué país queremos para el futuro”, concluyó.

Estuvieron presentes también miembros del gabinete provincial; legisladores y legisladoras; intendentes e intendentas; representantes de universidades, de organismos de derechos humanos y de organizaciones sindicales.