Consultá el horóscopo del jueves 19 de marzo

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mente inquieta, pero muy creativa. Un intercambio te deja pensando en una idea potente. Números: 6, 11, 24.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El corazón puede sentirse un poco vulnerable. Rodearte de gente segura y amorosa ayuda mucho. Números: 3, 16, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Situación que te pide firmeza y elegancia a la vez. Saber decir que no sin perder estilo es tu desafío. Números: 1, 9, 27.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Bienestar físico y mental van de la mano. Ajustar horarios, comidas y actividades rinde. Números: 5, 14, 32.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Relaciones más conscientes. Lo que hoy converses define el tono de un vínculo a futuro. Números: 8, 13, 31.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición sobre algo que ya sabías, pero no querías admitir. Aceptarlo te libera. Números: 9, 18, 33.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de movimiento y cambio. Un paso simbólico (inscribirte, agendar, reservar) ya es avanzar. Números: 7, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te tomás en serio tus responsabilidades, pero también empezás a cuidar más tu energía. Números: 10, 20, 34.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu mente se proyecta hacia adelante. Una idea de futuro empieza a tratarse como algo posible. Números: 11, 19, 25.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de gran sensibilidad y conexión espiritual. Lo que entendés adentro se refleja afuera. Números: 2, 11, 30.