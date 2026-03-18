Consultá el horóscopo del jueves 19 de marzo

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Te picotea la impaciencia, pero si la convertís en acción enfocada, avanzás muchísimo. Números: 1, 7, 23.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buscás contención afectiva y material. Cuidar tus recursos y tu descanso hoy es prioridad. Números: 2, 15, 29.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Mente inquieta, pero muy creativa. Un intercambio te deja pensando en una idea potente. Números: 6, 11, 24.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El corazón puede sentirse un poco vulnerable. Rodearte de gente segura y amorosa ayuda mucho. Números: 3, 16, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Situación que te pide firmeza y elegancia a la vez. Saber decir que no sin perder estilo es tu desafío. Números: 1, 9, 27.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Bienestar físico y mental van de la mano. Ajustar horarios, comidas y actividades rinde. Números: 5, 14, 32.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Relaciones más conscientes. Lo que hoy converses define el tono de un vínculo a futuro. Números: 8, 13, 31.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición sobre algo que ya sabías, pero no querías admitir. Aceptarlo te libera. Números: 9, 18, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de movimiento y cambio. Un paso simbólico (inscribirte, agendar, reservar) ya es avanzar. Números: 7, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Te tomás en serio tus responsabilidades, pero también empezás a cuidar más tu energía. Números: 10, 20, 34.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu mente se proyecta hacia adelante. Una idea de futuro empieza a tratarse como algo posible. Números: 11, 19, 25.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día de gran sensibilidad y conexión espiritual. Lo que entendés adentro se refleja afuera. Números: 2, 11, 30.
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