Consulta el horóscopo chino del jueves 7 de mayo

Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en este día.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 El movimiento te abre oportunidades. Salir de la rutina mejora tu energía. Hoy avanzar depende de tu acción. Números de la Suerte: 7, 10, 26
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La empatía te conecta con los demás. Escuchar mejora tus vínculos. Tu sensibilidad suma hoy. Números de la Suerte: 8, 11, 27
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu creatividad te permite resolver situaciones complejas. Una idea puede marcar la diferencia. Confiar en tu ingenio te beneficia. Números de la Suerte: 9, 12, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El orden mental mejora tu rendimiento. Planificar te permite avanzar con claridad. Hoy la organización es clave. Números de la Suerte: 10, 13, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La honestidad fortalece vínculos importantes. Decir lo necesario evita conflictos. Actuar con coherencia te posiciona mejor. Números de la Suerte: 11, 14, 30
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El disfrute aparece cuando bajás la exigencia. Permitirte un momento de calma mejora tu energía. Buscar equilibrio te beneficia. Números de la Suerte: 12, 15, 31
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para avanzar con mayor seguridad en tus decisiones. Las dudas se disipan cuando actuás con claridad. Mantener el foco evita dispersión. Números de la Suerte: 1, 17, 29
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La estabilidad que venís construyendo te permite moverte con confianza. No necesitás apurarte para lograr resultados. Sostener tu ritmo es clave.
Números de la Suerte: 2, 19, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La energía te impulsa a actuar con determinación. Canalizarla hacia objetivos concretos mejora tu rendimiento. Evitar impulsividad te beneficia. Números de la Suerte: 3, 20, 32
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La calma emocional te permite pensar con claridad. Elegir bien tus prioridades mejora el día. Evitar tensiones innecesarias te favorece. Números de la Suerte: 4, 21, 33
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu liderazgo se hace más evidente. Hoy podés influir positivamente en tu entorno. Actuar con confianza genera impacto. Números de la Suerte: 5, 22, 34
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La introspección te da respuestas importantes. Pensar antes de actuar te posiciona mejor. Tu intuición vuelve a ser clave. Números de la Suerte: 6, 23, 35