Consulta el horóscopo chino del miércoles 6 de mayo

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización te permite optimizar tu tiempo. Planificar hoy evita sobrecarga mañana. El orden te da tranquilidad. Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad se demuestra con acciones concretas. Hoy elegís sostener lo importante. Eso fortalece vínculos genuinos. Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar emocional toma protagonismo. Dedicarte tiempo mejora tu equilibrio. Priorizarte hoy es necesario. Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para tomar distancia y evaluar el panorama completo antes de decidir. Lo que parecía urgente puede esperar si lo analizás con mayor claridad. Actuar con estrategia te permite evitar errores innecesarios. Números de la Suerte: 1, 18, 30

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33La constancia vuelve a ser tu principal fortaleza. Sostener tu ritmo sin desviarte te da estabilidad y seguridad. Lo que construís hoy empieza a consolidarse. Números de la Suerte: 2, 20, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34La energía está alta y te impulsa a actuar con rapidez. La clave es canalizarla hacia objetivos concretos para no dispersarte. Evitar decisiones impulsivas mejora los resultados. Números de la Suerte: 3, 21, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía emocional te permite mantener claridad mental. Evitar conflictos innecesarios mejora tu día. Hoy ganás más observando que reaccionando. Números de la Suerte: 4, 22, 33

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu presencia se fortalece y genera impacto positivo. Es un buen momento para tomar iniciativa en algo importante. La seguridad que transmitís influye en los demás. Números de la Suerte: 5, 23, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25La intuición te permite anticiparte a situaciones complejas. Escuchar tu percepción te ayuda a tomar mejores decisiones. Hoy la observación es clave. Números de la Suerte: 6, 24, 35