Consultá el horóscopo chino del lunes 16 de febrero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Mirada analítica. Tomás distancia y ves el panorama completo. Números de la Suerte: 7, 16, 32.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Dinamismo. Te conviene hacer primero lo más difícil, con toda tu energía. Números de la Suerte: 5, 19, 33.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad equilibrada. Podés decir lo que sentís sin desbordarte. Números de la Suerte: 6, 18, 25.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Rapidez mental. Un trámite, juego o negociación sale a tu favor. Números de la Suerte: 9, 21, 34.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Precisión máxima. Buen día para cerrar temas que requieren prolijidad. Números de la Suerte: 10, 22, 36.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad selectiva. Elegís cuidar solo lo que vale la pena. Números de la Suerte: 11, 23, 27.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Buen comer, buen humor. Un pequeño placer mejora todo el día. Números de la Suerte: 4, 13, 26.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Mente ordenadora. Ponés claridad en un tema confuso. Números de la Suerte: 3, 10, 24.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Estabilidad en lo concreto. Un asunto de plata o trabajo se tranquiliza. Números de la Suerte: 2, 17, 30.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Impulso de cambio. Decidís cortar con algo que ya no da. Números de la Suerte: 1, 8, 29.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Clima de protección. Tu casa o entorno cercano es refugio. Números de la Suerte: 4, 15, 31.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Seguridad en vos mismo. Te plantás con firmeza y sin exceso. Números de la Suerte: 8, 20, 35.
comentar