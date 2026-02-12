Consultá el horóscopo chino del viernes 13 de febrero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Sabiduría interna. Un recuerdo te enseña cómo no repetir un error. Números de la Suerte: 7, 18, 32.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Energía aventurera. Un plan espontáneo sale mejor de lo esperado. Números de la Suerte: 5, 19, 33.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción sensible. Cuidar tu entorno es cuidarte a vos. Números de la Suerte: 6, 16, 25.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Humor y astucia. Lográs algo importante sin perder liviandad. Números de la Suerte: 9, 21, 34.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Día para estructurar. Un esquema, calendario o planificación te ordena. Números de la Suerte: 10, 22, 36.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Sentido de justicia despierto. No dejás pasar algo que no corresponde. Números de la Suerte: 11, 23, 27.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer compartido. Una comida, serie o charla con alguien querido te llena el tanque. Números de la Suerte: 4, 13, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día para pensar a futuro. Una idea de largo plazo se te ocurre de golpe. Números de la Suerte: 3, 11, 28.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Firmeza tranquila. No te moves del lugar que sabés correcto. Números de la Suerte: 2, 17, 30.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Impulso directo. Hoy no querés medias tintas; actuás o cortás. Números de la Suerte: 1, 8, 29.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Tacto y calma. Evitás conflictos usando palabras suaves y claras. Números de la Suerte: 4, 15, 31.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Magnetismo social. Te buscan, te consultan, te observan. Números de la Suerte: 8, 20, 35.