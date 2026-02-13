Horóscopo |

Consultá el horóscopo chino del sábado 14 de febrero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Seducción sutil. Una mirada o gesto dice más que mil frases. Números de la Suerte: 7, 16, 30.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Entusiasmo amoroso. Un plan, salida o encuentro te enciende. Números de la Suerte: 5, 19, 32.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción dulce. Agradecer lo que tenés ahora amplifica el amor. Números de la Suerte: 6, 17, 24.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Coqueteo y juego. Te divertís hablando, chateando o conociendo gente. Números de la Suerte: 9, 21, 33.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Seriedad afectiva. Definís qué querés y qué no en relaciones. Números de la Suerte: 10, 22, 34.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad romántica. Cuidar a quien querés es tu lenguaje principal. Números de la Suerte: 11, 23, 36.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Placer amoroso. Compartir algo rico con alguien especial es el centro del día. Números de la Suerte: 4, 13, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día afectivo. Un mensaje o detalle romántico o amistoso toca tu corazón. Números de la Suerte: 2, 12, 25.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Lealtad amorosa. Mostrás tu cariño con hechos, no solo palabras. Números de la Suerte: 3, 18, 31.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Pasión en alza. Cuidar el impulso evita escenas de más. Números de la Suerte: 1, 9, 27.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Ternura y sensibilidad. Estar con personas suaves te hace muy bien. Números de la Suerte: 4, 15, 29.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Romance intenso o admiración fuerte en el aire. Tu brillo atrae miradas. Números de la Suerte: 8, 20, 35.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados