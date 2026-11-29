Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26: Todavía queda energía para un movimiento importante antes de cerrar octubre. Hacerlo puede abrirte nuevas posibilidades para noviembre. Número de la Suerte: 19
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27: Necesitás una jornada más tranquila para ordenar emociones y pensamientos. Respetar ese ritmo evitará decisiones tomadas desde el cansancio. Número de la Suerte: 6
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: Una conversación final puede darte una información muy útil. Prestá atención a aquello que otros comentan casi sin intención. Número de la Suerte: 34
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: Revisar resultados y corregir pequeños errores será una excelente inversión de tiempo. Terminá el mes con el tablero ordenado. Número de la Suerte: 10
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Una relación demuestra haber superado una prueba. La confianza que queda después de una dificultad suele ser mucho más sólida. Número de la Suerte: 25
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Una sensación de gratitud ayuda a cerrar el mes en equilibrio. Reconocer lo bueno cambia también tu disposición hacia lo próximo. Número de la Suerte: 17
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Buen momento para cerrar gestiones y conversaciones pendientes. Resolver ahora algunos detalles hará que noviembre comience mucho más despejado. Número de la Suerte: 38
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Una sensación de seguridad vuelve después de ciertas dudas. Confiá en aquello que construiste y evitá retroceder por miedo. Número de la Suerte: 16
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Tu fuerza está enfocada y sabés dónde querés dirigirla. Dar un último empujón puede acercarte significativamente a un objetivo. Número de la Suerte: 30
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: Algo se acomoda en una relación importante. El diálogo sereno puede dejar atrás definitivamente una vieja incomodidad. Número de la Suerte: 8
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Tu imagen personal o profesional termina el mes fortalecida. Seguir mostrando resultados concretos consolidará esa posición. Número de la Suerte: 44
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Día de conclusiones importantes. Entendés finalmente por qué una situación necesitaba desarrollarse de determinada manera. Número de la Suerte: 27
comentar