GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: Revisar resultados y corregir pequeños errores será una excelente inversión de tiempo. Terminá el mes con el tablero ordenado. Número de la Suerte: 10

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: Una relación demuestra haber superado una prueba. La confianza que queda después de una dificultad suele ser mucho más sólida. Número de la Suerte: 25

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Una sensación de gratitud ayuda a cerrar el mes en equilibrio. Reconocer lo bueno cambia también tu disposición hacia lo próximo. Número de la Suerte: 17

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: Buen momento para cerrar gestiones y conversaciones pendientes. Resolver ahora algunos detalles hará que noviembre comience mucho más despejado. Número de la Suerte: 38

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Una sensación de seguridad vuelve después de ciertas dudas. Confiá en aquello que construiste y evitá retroceder por miedo. Número de la Suerte: 16

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Tu fuerza está enfocada y sabés dónde querés dirigirla. Dar un último empujón puede acercarte significativamente a un objetivo. Número de la Suerte: 30

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: Algo se acomoda en una relación importante. El diálogo sereno puede dejar atrás definitivamente una vieja incomodidad. Número de la Suerte: 8

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: Tu imagen personal o profesional termina el mes fortalecida. Seguir mostrando resultados concretos consolidará esa posición. Número de la Suerte: 44

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: Día de conclusiones importantes. Entendés finalmente por qué una situación necesitaba desarrollarse de determinada manera. Número de la Suerte: 27