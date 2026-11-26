El horario de verano se mantendrá hasta el miércoles 23 de marzo de 2027, fecha que fue establecida teniendo en cuenta que el jueves 24 de marzo será feriado nacional y el viernes 25 corresponderá a Viernes Santo.

La medida no incluye a las sucursales ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni en la región del Conurbano bonaerense, donde los bancos continuarán atendiendo en su horario habitual de 10;00 a 15.00

Todos los municipios que cambiaran de horario bancario