Consulta el horóscopo chino del lunes 8 de junio

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu ingenio te permite resolver con rapidez. La creatividad aplicada te da ventaja. Hoy destacás por tus ideas. Números de la Suerte: 9, 12, 28

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29El orden te permite optimizar tu tiempo. Planificar mejora tu claridad. Hoy organizar es avanzar. Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad fortalece vínculos genuinos. Actuar con coherencia te posiciona mejor. Hoy sostenés lo importante. Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar emocional se vuelve prioridad. Dedicarte tiempo mejora tu equilibrio. Bajar el ritmo te beneficia. Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para ordenar ideas antes de tomar decisiones. Pensar con calma te permite evitar errores. La claridad mental mejora tu rendimiento. Números de la Suerte: 1, 18, 30

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33La constancia vuelve a marcar el rumbo. Mantener tu ritmo te permite avanzar con seguridad. Lo sostenido empieza a consolidarse. Números de la Suerte: 2, 20, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La energía está presente y te impulsa a actuar. Canalizarla con estrategia mejora los resultados. Evitar impulsividad es clave. Números de la Suerte: 3, 21, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía emocional te permite ver con claridad. Evitar conflictos innecesarios mejora tu día. La calma es tu aliada. Números de la Suerte: 4, 22, 33

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu presencia impacta positivamente en tu entorno. Hoy podés liderar con naturalidad. La confianza te posiciona mejor. Números de la Suerte: 5, 23, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La observación te da ventaja estratégica. Detectás detalles importantes. Confiar en tu intuición te beneficia. Números de la Suerte: 6, 24, 35