El Gobierno ofreció Tecnópolis como lugar para el velorio del Indio Solari

“Es un lugar adecuado, en condiciones, con la gente de administración, con todo lo necesario para un evento de estas características. Es muy grande, y se hicieron un montón de conciertos. No habría ningún problema. Pero ya es una decisión de la familia”, sumó Cifelli.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó también haber intentado dialogar con el abogado. “Tanto Karina (Milei) como Manuel (Adoni) y yo buscamos comunicarnos. Pero no hemos tenido respuesta”, comentó en una entrevista con A24.

Hasta ahora, sólo está definido que la despedida multitudinaria del Indio Solari, fallecido a los 77 años, será el domingo 7 de junio. "El sábado confirmaremos el lugar y la hora", indicó la cuenta oficial del artista en las redes sociales.

Aunque diputados de diversos bloques impulsaron gestiones para que el Congreso Nacional pudiera albergar un velatorio público, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que, luego de consultas al Ministerio de Seguridad, se determinó que el Parlamento “no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias” para organizar el adiós al cantante.

Tecnopolis El predio de Tecnópolis se encuentra en la localidad bonaerense de Villa Martelli.

Luego, trascendió que el entorno del Indio Solari había mantenido contactos con dirigentes de Boca Juniors y Racing Club para realizar el velatorio en allí, pero finalmente esos espacios quedaron descartados.

Mientras se aguarda la confirmación del lugar de la despedida, los fanáticos se reunieron en las inmediaciones de la casa del Indio Solari en Parque Leloir, y en Plaza de Mayo para comenzar a darle el último adiós al ídolo