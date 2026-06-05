Los dinosaurios llegan al sur de la Ciudad con una experiencia inmersiva para toda la familia

WhatsApp Image 2026-06-05 at 3.36.31 PM (1) Más de 50 dinosaurios animatrónicos forman parte del recorrido de Era Cretácica 2 en Factory Parque Brown.

La muestra busca combinar el entretenimiento con la divulgación científica mediante experiencias participativas que permiten conocer cómo surgieron y evolucionaron las distintas especies de dinosaurios.

Los organizadores definen a Era Cretácica 2 como un “viaje en el tiempo”, en el que los visitantes podrán recorrer distintas etapas de la era de los dinosaurios, interactuar con las instalaciones y tomar fotografías a lo largo de todo el circuito.

WhatsApp Image 2026-06-05 at 3.36.31 PM (2) El recorrido ofrece múltiples espacios para fotografías y experiencias interactivas.

La propuesta apunta tanto a familias como a aficionados de la paleontología y a quienes buscan actividades recreativas durante los fines de semana y las vacaciones de invierno.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Mundo Ticket. La exposición funcionará en Factory Parque Brown y se suma a la oferta de experiencias inmersivas que en los últimos años ganaron espacio dentro de las actividades culturales y de entretenimiento de la Ciudad.