Los dinosaurios llegan al sur de la Ciudad con una experiencia inmersiva para toda la familia

Factory Parque Brown será la nueva sede de una de las muestras de dinosaurios más convocantes del país.
Más de 50 dinosaurios animatrónicos forman parte del recorrido de Era Cretácica 2 en Factory Parque Brown.
La tecnología animatrónica permite recrear movimientos realistas en cada una de las especies exhibidas.
Era Cretácica 2 se instala en Factory Parque Brown con más de 50 dinosaurios animatrónicos, actividades interactivas y propuestas educativas.
Los dinosaurios vuelven a ser protagonistas en Buenos Aires desde junio, con la muestra "Era Cretácica 2" que abrirá sus puertas en el shopping Factory Parque Brown, donde ofrecerá una experiencia inmersiva que combina entretenimiento, tecnología y contenidos educativos para visitantes de todas las edades.
La exhibición llega al sur de la Ciudad de Buenos Aires, luego de una temporada con alta convocatoria en el shopping Unicenter y propone un recorrido entre más de 50 dinosaurios animatrónicos de última generación, con recreaciones que incluyen especies de distintos tamaños y movimientos, acompañadas por efectos especiales diseñados para recrear diferentes etapas de la historia prehistórica.
Además de los dinosaurios en escala real, la propuesta incorpora espacios interactivos pensados especialmente para el público infantil. Entre ellos se destacan un laboratorio de experimentos científicos y una plaza de juegos donde los chicos podrán subirse a algunos ejemplares, participar de actividades vinculadas a la paleontología y conocer a Veloci, el velociraptor mascota de la exposición.
La muestra busca combinar el entretenimiento con la divulgación científica mediante experiencias participativas que permiten conocer cómo surgieron y evolucionaron las distintas especies de dinosaurios.
Los organizadores definen a Era Cretácica 2 como un “viaje en el tiempo”, en el que los visitantes podrán recorrer distintas etapas de la era de los dinosaurios, interactuar con las instalaciones y tomar fotografías a lo largo de todo el circuito.
La propuesta apunta tanto a familias como a aficionados de la paleontología y a quienes buscan actividades recreativas durante los fines de semana y las vacaciones de invierno.
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Mundo Ticket. La exposición funcionará en Factory Parque Brown y se suma a la oferta de experiencias inmersivas que en los últimos años ganaron espacio dentro de las actividades culturales y de entretenimiento de la Ciudad.
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