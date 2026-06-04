La Ciudad blindó sus accesos sobre la General Paz y los puentes del Riachuelo

Desde las 19:00 se hicieron múltiples controles vehiculares, verificación de documentación de personas y acciones de interceptación vehicular sorpresiva focalizada en motos con dos ocupantes, transportes públicos, de carga ligera y rodados con vidrios polarizados sin habilitación, entre otras tareas.

“Vamos a perseguir al delito allí donde se encuentre, como hacemos con los desalojos. Queremos que haya ley y orden y que los buenos puedan vivir con tranquilidad. Si vienen de la provincia de Buenos Aires los vamos a ir a buscar”, sostuvo Jorge Macri, quien supervisó el operativo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

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OPERATIVO SORPRESA EN LA CIUDAD



Jorge Macri lanzó la "OPERACIÓN MURO" blindando a la ciudad con controles en 48 accesos y egresos vehiculares y 27 peatonales.



Cientos de efectivos movilizados para garantizar la seguridad de los porteños. pic.twitter.com/HW7VfmyFub — Jack__Pierre (@Jackes_is_back) June 4, 2026

La Operación Muro complementa las acciones de saturación que hace diariamente la Policía de la Ciudad, y se apoya en la infraestructura tecnológica de control como el Anillo Digital. Este sistema cuenta actualmente con 814 pórticos lectores de patentes distribuidos en 74 accesos y supervisa en tiempo real más de tres millones de dominios vehiculares por día.

El Jefe de Gobierno agregó: “Cada delincuente que queda detenido es un delincuente menos y son cientos de personas que pueden vivir en paz y en tranquilidad. Para nosotros hay una línea bien trazada: de este lado la gente buena y enfrente los delincuentes”.

Las acciones simultáneas del blindaje de este jueves se multiplicaron en puentes y accesos peatonales y en puntos estratégicos de las autopistas Perito Moreno, Dellepiane y 9 de Julio. Para simplificar y cumplir la tarea de manera eficiente, el megaoperativo fue organizado a partir de un esquema que dividió la jurisdicción porteña en distintos cuadrantes por área (norte y sur).

Uno de los principales cuadrantes se extendió sobre la General Paz desde el Río de la Plata hasta la avenida Constituyentes, y otro abarcó desde Constituyentes hasta el Acceso Oeste, con múltiples cruces vecinales y puentes de conexión barrial. También se fijaron cuadrantes en áreas mixtas de tránsito pesado y accesos alternativos que conectan el suroeste del conurbano con la Ciudad, como Puente Alsina y la autopista Buenos Aires-La Plata.

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El orden público y la seguridad de los porteños son prioridades para la actual gestión: en dos años y medio se incorporaron más de 5 mil oficiales y ya son 28 mil los efectivos que integran la Policía de la Ciudad. Y se sumaron más de 400 patrulleros, camionetas, motos y cuatriciclos, unidades de traslados de detenidos y 200 bicicletas para las comisarías. También se adquirieron 7 mil nuevos chalecos antibalas con sistema de geolocalización para el rastreo de los efectivos en tiempo real y más 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna.

En paralelo, se hacen operativos de saturación en estaciones de subtes, grandes centros de trasbordo y distintos barrios porteños, como la Operación Tormenta Negra del mes pasado: un despliegue masivo y simultáneo con más de 1.500 efectivos en 15 villas y un saldo de 27 detenidos, secuestro de drogas y cinco búnkers cerrados.