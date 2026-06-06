La familia del Indio Solari confirmó una despedida popular en Avellaneda

“Hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”, expresó el comunicado, que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores del cantante y en las redes sociales.

La familia hizo un pedido de respeto

La familia también pidió que la jornada se desarrolle en un clima de respeto y recogimiento. “No será el momento de sacar afuera la rabia ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre”, señalaron.

El mensaje apeló además a la identidad colectiva construida durante décadas alrededor de la obra del Indio y de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró”, agregaron.

La despedida pública llegará después de una ceremonia privada realizada en las horas posteriores al fallecimiento. Inicialmente se había evaluado realizar el velorio antes, pero la familia decidió postergar la convocatoria para facilitar la llegada de seguidores desde distintos puntos del país.

La expectativa es enorme. Desde la confirmación de la noticia, miles de fanáticos comenzaron a organizar viajes hacia el conurbano bonaerense para participar de una ceremonia que promete convertirse en uno de los homenajes populares más multitudinarios de los últimos años.

Ante la magnitud prevista para el evento, las autoridades prepararon un amplio operativo de seguridad. Según trascendió, al menos 1.500 efectivos estarán afectados al dispositivo que acompañará el desarrollo de la despedida y ordenará los accesos al predio.

Se liberarán peajes

En paralelo, AUBASA anunció una medida excepcional para facilitar la llegada de quienes viajen desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. La empresa informó que liberará los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata durante el domingo y mientras se extienda el velorio.

La decisión busca agilizar la circulación vehicular y evitar congestionamientos en uno de los principales corredores que conectan el Área Metropolitana con ciudades como La Plata, Berisso y Ensenada.

La propia concesionaria quiso sumarse al homenaje y en las últimas horas exhibió en los carteles electrónicos de las rutas algunas de las frases más recordadas de la obra de Solari. Entre ellas aparecieron versos convertidos en parte de la cultura popular argentina, como “Mi único héroe en este lío”, “Las despedidas son de esos dolores dulces” y “El lujo es vulgaridad”.

La muerte del Indio provocó una conmoción inmediata en el mundo de la música, la cultura y la política. Durante más de cuatro décadas construyó una obra artística singular y una relación única con su público, capaz de movilizar multitudes en cada presentación.

Este domingo, esa multitud volverá a reunirse. Ya no para un recital ni para una misa ricotera, sino para despedir a quien se convirtió en una de las voces más influyentes y convocantes de la música argentina. El artista ya no estará sobre un escenario, pero miles de personas buscarán agradecerle una obra que marcó generaciones enteras y que, como destacó su propia familia, seguirá viva mucho después de su partida.