Número de la Suerte: 7, 8, 12

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28: La jornada propone prestar atención a conversaciones pendientes. La creatividad es una fortaleza, especialmente cuando la acompañás de paciencia y una mirada realista. Recordá: concentrate en una idea por vez; así vas a poder encontrar alternativas originales. Elegir una sola prioridad te permitirá terminar el día con mayor satisfacción.

Número de la Suerte: 15, 22, 23

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29: El clima simbólico del día invita a reflexionar sobre relaciones y comunicación. La disciplina es una fortaleza, especialmente cuando la acompañás de paciencia y una mirada realista. Recordá: no te exijas controlar cada detalle; así vas a poder simplificar una tarea que parecía compleja. Lo cotidiano también ofrece oportunidades para aprender y crecer.

Número de la Suerte: 6, 15, 28

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30: El clima simbólico del día invita a reflexionar sobre familia y afectos. Tu lealtad puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. Dale espacio a tus prioridades: cuidá también tus propios límites. Esto puede ayudarte a construir confianza con acciones coherentes. Reconocer un pequeño avance es una buena forma de sostener la motivación.

Número de la Suerte: 22, 32, 34

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31: Hoy conviene revisar cómo te relacionás con límites personales. Tu generosidad puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. Una buena orientación es sencilla: equilibrá el dar con el recibir, y date la oportunidad de disfrutar de las cosas simples. Las decisiones compartidas mejoran cuando hay espacio para el diálogo.

Número de la Suerte: 6, 14, 36

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32: En este día, metas a largo plazo merece un lugar en tus prioridades. Tu ingenio puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. En vez de querer resolverlo todo, observá los detalles antes de decidir; el objetivo es convertir una buena idea en un plan concreto. Si surge una conversación, procurá escuchar antes de responder.

Número de la Suerte: 12, 30, 34

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33: Hoy conviene revisar cómo te relacionás con iniciativas y oportunidades. Tu constancia puede ayudarte a reconocer lo importante, aunque no todas las respuestas aparezcan de inmediato. En vez de querer resolverlo todo, respetá tus propios tiempos; el objetivo es fortalecer lo que ya venís construyendo. Una pausa breve puede darte la perspectiva que necesitás.

Número de la Suerte: 7, 8, 32

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34: Hoy conviene revisar cómo te relacionás con aprendizajes y nuevas ideas. Apoyarte en tu valentía será útil para distinguir entre lo urgente y lo que realmente vale la pena. Recordá: evitá confundir entusiasmo con urgencia; así vas a poder dar un paso decidido sin perder prudencia. Elegir una sola prioridad te permitirá terminar el día con mayor satisfacción.

Número de la Suerte: 9, 22, 29

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35: En este día, creatividad y expresión merece un lugar en tus prioridades. Apoyarte en tu diplomacia será útil para distinguir entre lo urgente y lo que realmente vale la pena. En vez de querer resolverlo todo, expresá tus necesidades con claridad; el objetivo es crear acuerdos sin resignar tu tranquilidad. Lo cotidiano también ofrece oportunidades para aprender y crecer.

Número de la Suerte: 27, 34, 36

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36: La jornada propone prestar atención a descanso y disfrute. La liderazgo es una fortaleza, especialmente cuando la acompañás de paciencia y una mirada realista. Dale espacio a tus prioridades: escuchá las perspectivas ajenas. Esto puede ayudarte a inspirar a otros desde el ejemplo. Reconocer un pequeño avance es una buena forma de sostener la motivación.

Número de la Suerte: 16, 24, 33

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25: La jornada propone prestar atención a proyectos y decisiones. La intuición es una fortaleza, especialmente cuando la acompañás de paciencia y una mirada realista. Una buena orientación es sencilla: contrastá tus impresiones con hechos, y date la oportunidad de comprender una situación desde otra perspectiva. Las decisiones compartidas mejoran cuando hay espacio para el diálogo.

Número de la Suerte: 16, 17, 33