Consultá el horóscopo chino del martes 11 de marzo

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Tendrás que seguir trabajando de sol a sol para conseguirlo. Tranquila tienes a gente excepcional que estará dispuesta a ayudarte.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02 Los vaivenes económicos serán una constante durante este día. Alguien de tu familia te pedirá dinero y no podrás decir que no.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/ Los gastos inesperados también harán su aparición, un dinero que tenías reservado para emergencias se esfumará de repente

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/ Es momento de empezar a planear una cita especial con tu pareja. Un poco de romanticismo no viene nada mal.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05 Debes empezar a planificar alguna que otra sorpresa. La llama del amor se debe mantener a través de gestos como el que harás hoy.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/ El ying y el yang que ocupan tu cuerpo permanecerán enfrentados durante el día de hoy. Escoge la mejor de las decisiones posibles.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07 Es momento de preocuparte por las partes más externas de tu relación, aquello que no se ve, pero está presente.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08 Tendrás tendencia a presumir de tus triunfos actuales, será una forma de autodefensa

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 Te sientes estresada y no ves salida a algunas de las situaciones que has creado. Decir que todo va bien, no hará que así sea

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 Cierra la boca y ponte a trabajar o terminarás pidiendo disculpas por haber engañado a todo el mundo. No presumas, actúa.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/ Tus metas todavía no están lo suficientemente maduras, tendrás que seguir esperando recoger sus frutos

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 En unos meses, no puedes lograr la solidez suficiente de una empresa que dure para siempre.