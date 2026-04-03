Consulta el horóscopo chino del sábado 4 de abril

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu creatividad se transforma en acción concreta. Hoy podés materializar una buena idea. Números de la Suerte: 9, 12, 28

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La precisión te da ventaja. Revisar detalles hoy evita errores innecesarios. Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La honestidad fortalece vínculos. Decir lo que pensás, con respeto, genera claridad. Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El disfrute aparece cuando soltás exigencias innecesarias. Hoy es un buen día para equilibrarte. Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para avanzar con mayor determinación. Las dudas se disipan cuando empezás a actuar con seguridad en lo que ya sabés. Números de la Suerte: 1, 17, 29

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La estabilidad que construiste te permite moverte con confianza. No necesitás apurarte para lograr resultados. Números de la Suerte: 2, 19, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Tigre: Sentís una necesidad fuerte de acción. La clave está en elegir bien dónde poner esa energía para no dispersarte. Números de la Suerte: 3, 20, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía se vuelve una prioridad real. Alejarte de situaciones conflictivas mejora tu claridad mental. o Números de la Suerte: 4, 21, 33

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu liderazgo se consolida si lográs sostener coherencia entre lo que decís y lo que hacés. o Números de la Suerte: 5, 22, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Serpiente: La intuición te permite anticiparte. Hoy podés tomar decisiones antes que el resto reaccione. o Números de la Suerte: 6, 23, 35