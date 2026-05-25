Consulta el horóscopo chino del martes 26 de mayo

Números de la Suerte: 8, 11, 27

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /18Tu ingenio se activa frente a lo inesperado. Encontrás soluciones prácticas con rapidez. La creatividad aplicada te beneficia.

Números de la Suerte: 9, 12, 28

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 El orden mental mejora tu rendimiento. Planificar te permite avanzar con seguridad. Hoy organizar es clave.

Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 La lealtad se demuestra con acciones concretas. Elegís sostener lo importante. Esto fortalece vínculos genuinos.

Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 El bienestar emocional toma protagonismo. Dedicarte tiempo mejora tu equilibrio. Bajar el ritmo te beneficia.

Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 Hoy es un día para reorganizar tus prioridades con mayor claridad. Algo que parecía importante pierde relevancia cuando lo analizás con calma. Actuar con estrategia te permite avanzar con mayor seguridad.

Números de la Suerte: 1, 18, 30

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 La constancia vuelve a ser tu base principal. Mantener tu ritmo te permite consolidar avances sin sobresaltos. Lo que sostengas hoy se fortalece.

Números de la Suerte: 2, 20, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 La energía te impulsa a actuar con determinación. Canalizarla hacia objetivos claros mejora tu rendimiento. Evitar impulsividad te beneficia.

Números de la Suerte: 3, 21, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 La calma emocional te permite ver con claridad. Elegir bien dónde involucrarte evita desgaste. Hoy la armonía es tu aliada.

Números de la Suerte: 4, 22, 33

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 Tu presencia genera impacto positivo en tu entorno. Es un buen momento para tomar iniciativa. La confianza te posiciona mejor.

Números de la Suerte: 5, 23, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/2013/25 La intuición te permite anticiparte a situaciones complejas. Escuchar tu percepción mejora decisiones. Hoy la observación es clave.

Números de la Suerte: 6, 24, 35