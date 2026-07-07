Argentina ganó un partidazo ante Egipto: 3-2 y espera por los cuartos de final

85 Minutos - ¡Gol de ARGENTINA!

Después del penal errado y del tiro libre que dio en el palo, Lionel Messi apareció en el momento justo para liderar la reacción argentina. En menos de 10 minutos, la Selección logró igualar el encuentro 2-2 ante Egipto y ahora tiene contra las cuerdas al conjunto africano, que se refugia cerca de su arco para sostener el resultado.

¡¡¡NO PODÍA FALTAR EL TUYO CAPITÁN!!! ¡¡GOLAZO DE LEO MESSI PARA EL 2-2 DE ARGENTINA VS. EGIPTO!!



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79 Minutos - ¡Gol de ARGENTINA!

Cuando la Selección argentina no encontraba los caminos para descontar, apareció la jerarquía de Cristian Romero. Tras un centro al área, el defensor ganó en las alturas con un cabezazo excepcional y marcó el 2-1 ante Egipto. A falta de 10 minutos para el final, el equipo de Lionel Scaloni vuelve a meterse en partido y sueña con la remontada.

¡¡CUTI AL RESCATE!! TESTAZO GOLEADOR DE ROMERO PARA EL 1-2 Y QUE ARGENTINA SUEÑE CON LA REMONTADA.



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65 Minutos - ¡Gol de EGIPTO!

Otro contragolpe letal tras un centro a favor de Argentina dejó mal parada a la defensa de la Selección y esta vez Egipto sí pudo convertir el segundo gol. Los Faraones pasan a ganar 2-0 y, por ahora, se están metiendo entre los ocho mejores del Mundial 2026.

¡¡CONTRA LETAL!! EGIPTO APROVECHÓ LOS ESPACIOS Y ZICO MARCÓ EL 2-0 VS. ARGENTINA. ¡GOLAZO!



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58 Minutos - Gol anulado a Egipto

Con Argentina volcada completamente al ataque, Egipto encontró espacios para salir de contragolpe y estuvo cerca de liquidar el partido con una jugada muy similar al segundo gol argentino ante Francia en la final del Mundial 2022. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el tanto fue invalidado por una falta cometida a Lisandro Martínez al inicio de la acción en campo rival y los Faraones siguen ganando 1-0.

POR FALTA SOBRE LICHA MARTÍNEZ, ANULADO EL SEGUNDO GOL DE EGIPTO VS. ARGENTINA.



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55 Minutos - El seleccionado maneja el partido y busca el empate

La Selección argentina ya maneja por completo los tiempos del partido y se adueñó de la posesión en busca del empate por todos los caminos posibles. Sin embargo, la figura del encuentro continúa siendo el arquero egipcio Mostafa Shobier, quien volvió a aparecer en el segundo tiempo para sostener la ventaja de los Faraones.

Comenzó el segundo tiempo

Argentina está obligada a salir a buscar el empate ante Egipto para evitar la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026. La Selección de Lionel Scaloni necesita reaccionar en los minutos finales para mantenerse con vida en el torneo.

39 Minutos - Mostafa Shobier y otra atajada para salvar a Egipto

Tras el tiro libre de Lionel Messi que dio en el palo, el arquero egipcio Mostafa Shobier volvió a ser protagonista. Luego de un pase atrás de Nicolás Tagliafico dentro del área, Julián Álvarez remató a quemarropa, pero el guardameta respondió de gran manera y mantuvo el arco en cero.

¡¡INCREÍBLE TAPADA DE OUFA SHOBEIR PARA EVITAR UNA VEZ MÁS EL GOL DE ARGENTINA!!



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27 Minutos - Otra atajada de Mostafa Shobier

Tras un centro preciso de Rodrigo De Paul desde el sector derecho, Alexis Mac Allister apareció en el área chica y conectó un cabezazo que parecía llevar peligro, pero el arquero egipcio Mostafa Shobier respondió de gran manera y mantuvo el arco en cero.

YA ES FIGURA: Oufa Shobeir y una atajada TOP para evitar el gol de Mac Allister.



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Cooling Break

Egipto se mantiene en ventaja 1-0 ante Argentina en Atlanta gracias al gol de Yasser Ibrahim, quien abrió el marcador con un cabezazo tras un centro desde la derecha. La Selección buscó reaccionar y tuvo una gran oportunidad con un penal sancionado sobre Nicolás Tagliafico, pero Lionel Messi no pudo convertir: su remate fue detenido por el arquero Mostafa Shobier, que adivinó el palo y sostuvo la ventaja de los Faraones.

20 Minutos - Penal errado de Messi

Cuando la Selección buscaba el empate, Nicolás Tagliafico recibió un pase filtrado y fue derribado dentro del área, por lo que el árbitro sancionó penal. Lionel Messi se hizo cargo de la ejecución con un remate cruzado hacia el palo derecho, pero el arquero Mostafa Shobier adivinó la intención, contuvo el disparo y evitó el 1-1.

¡¡OTRO PENAL FALLADO PARA EL GOAT!! Oufa Shobeir adivinó las intenciones de Messi y le negó el gol del empate.



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14 Minutos - !Gol de EGIPTO!

Tras varios minutos en los que Argentina no logró hacerse del control de la pelota, Egipto golpeó primero. Luego de un centro desde la derecha, el defensor Yasser Ibrahim le ganó en el salto a Lisandro Martínez y conectó un cabezazo cruzado al segundo palo para vencer a Emiliano Martínez. Así, los Faraones se ponen 1-0 y sorprenden al conjunto de Lionel Scaloni en Atlanta.

¡¡GOLPEA EGIPTO!! Ibrahim Yasser ganó por arriba y marcó el primero vs. Argentina. ¿SORPRESA?



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10 Minutos

Argentina salió decidida a asumir el protagonismo, con presión alta sobre la salida de Egipto e intentando adueñarse de la pelota en campo rival. Sin embargo, los Faraones no se replegaron y también buscan hacerse del control del balón, por lo que el inicio del encuentro se juega con intensidad y disputas constantes en la mitad de la cancha. En estos primeros minutos hubo aproximaciones e intentos ofensivos de ambos equipos, aunque ninguno logró ser preciso en los metros finales para romper el cero.

¡Comenzó el partido!

Argentina ya enfrenta a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni movió desde el círculo central y comenzó la búsqueda de un triunfo que le permita meterse entre los ocho mejores del torneo y dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato.

Onces confirmados:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Egipto: Mostafa Shoubir; Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez, Emam Ashour; Mostafa Zico, Mohanad Lashin, Marawan Attia; Mohamed Salah y Haissem Hassan.