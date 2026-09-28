CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27

Una charla sincera puede generar una transformación muy positiva en una relación cercana. Hablar desde el corazón fortalecerá la confianza y despejará viejos malentendidos.

Números de la Suerte: 9, 15, 28

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28

La curiosidad vuelve a impulsarte hacia nuevos aprendizajes. Todo lo relacionado con estudios, tecnología o comunicación tendrá una energía especialmente favorable durante el día de hoy.

Números de la Suerte: 11, 25, 30

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29

Tu capacidad de organización te permitirá terminar el mes con la satisfacción de haber cumplido objetivos importantes. Hoy vale la pena reconocer todo el esfuerzo realizado.

Números de la Suerte: 12, 19, 31

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30

La lealtad que sembraste durante mucho tiempo continúa generando vínculos fuertes y sinceros. Hoy recibirás una muestra concreta de ese afecto y esa confianza construidos con el tiempo.

Números de la Suerte: 13, 20, 32

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31

El optimismo vuelve a crecer gracias a pequeños momentos de felicidad cotidiana. Permitite disfrutar sin pensar constantemente en lo que todavía falta. El presente también merece ser celebrado.

Números de la Suerte: 14, 21, 33

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32

Hoy es un día para terminar aquello que todavía permanece inconcluso. Liberarte de pendientes te permitirá comenzar el próximo mes con la mente mucho más liviana. A veces el mayor progreso consiste simplemente en cerrar etapas correctamente.

Números de la Suerte: 1, 20, 30

BUEY (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33

La constancia vuelve a demostrar por qué es una de tus mayores virtudes. Lo que hoy parece un esfuerzo cotidiano muy pronto se transformará en una ventaja difícil de igualar. La paciencia sigue trabajando a tu favor.

Números de la Suerte: 3, 21, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34

Tu entusiasmo inspira a quienes comparten proyectos con vos. Es un excelente momento para contagiar optimismo y sumar personas a tus ideas. Liderar desde el ejemplo siempre será tu mejor estrategia.

Números de la Suerte: 5, 22, 34

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35

La armonía interior favorece todas las decisiones importantes. Hoy no necesitás apresurarte; cuanto más tranquilo actúes, mejores resultados obtendrás. La paz también puede ser una forma de avanzar.

Números de la Suerte: 4, 18, 29

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36

La jornada favorece el crecimiento profesional y los nuevos desafíos. Una propuesta o una conversación inesperada puede abrir puertas interesantes para los próximos meses. Mantené una actitud receptiva.

Números de la Suerte: 8, 23, 35

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25

La observación vuelve a darte una enorme ventaja. Notarás oportunidades donde otros solo ven dificultades. Esa capacidad para mirar más allá de lo evidente será muy valiosa durante esta jornada.

Números de la Suerte: 7, 24, 36