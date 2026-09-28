Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26
Hoy necesitás sentir que avanzás hacia algo concreto. Organizar metas para octubre despertará una motivación renovada. Los nuevos objetivos te devuelven entusiasmo y dirección.
Números de la Suerte: 10, 17, 27
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27
Una charla sincera puede generar una transformación muy positiva en una relación cercana. Hablar desde el corazón fortalecerá la confianza y despejará viejos malentendidos.
Números de la Suerte: 9, 15, 28
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28
La curiosidad vuelve a impulsarte hacia nuevos aprendizajes. Todo lo relacionado con estudios, tecnología o comunicación tendrá una energía especialmente favorable durante el día de hoy.
Números de la Suerte: 11, 25, 30
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29
Tu capacidad de organización te permitirá terminar el mes con la satisfacción de haber cumplido objetivos importantes. Hoy vale la pena reconocer todo el esfuerzo realizado.
Números de la Suerte: 12, 19, 31
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30
La lealtad que sembraste durante mucho tiempo continúa generando vínculos fuertes y sinceros. Hoy recibirás una muestra concreta de ese afecto y esa confianza construidos con el tiempo.
Números de la Suerte: 13, 20, 32
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31
El optimismo vuelve a crecer gracias a pequeños momentos de felicidad cotidiana. Permitite disfrutar sin pensar constantemente en lo que todavía falta. El presente también merece ser celebrado.
Números de la Suerte: 14, 21, 33
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32
Hoy es un día para terminar aquello que todavía permanece inconcluso. Liberarte de pendientes te permitirá comenzar el próximo mes con la mente mucho más liviana. A veces el mayor progreso consiste simplemente en cerrar etapas correctamente.
Números de la Suerte: 1, 20, 30
BUEY (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33
La constancia vuelve a demostrar por qué es una de tus mayores virtudes. Lo que hoy parece un esfuerzo cotidiano muy pronto se transformará en una ventaja difícil de igualar. La paciencia sigue trabajando a tu favor.
Números de la Suerte: 3, 21, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34
Tu entusiasmo inspira a quienes comparten proyectos con vos. Es un excelente momento para contagiar optimismo y sumar personas a tus ideas. Liderar desde el ejemplo siempre será tu mejor estrategia.
Números de la Suerte: 5, 22, 34
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35
La armonía interior favorece todas las decisiones importantes. Hoy no necesitás apresurarte; cuanto más tranquilo actúes, mejores resultados obtendrás. La paz también puede ser una forma de avanzar.
Números de la Suerte: 4, 18, 29
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36
La jornada favorece el crecimiento profesional y los nuevos desafíos. Una propuesta o una conversación inesperada puede abrir puertas interesantes para los próximos meses. Mantené una actitud receptiva.
Números de la Suerte: 8, 23, 35
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25
La observación vuelve a darte una enorme ventaja. Notarás oportunidades donde otros solo ven dificultades. Esa capacidad para mirar más allá de lo evidente será muy valiosa durante esta jornada.
Números de la Suerte: 7, 24, 36
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