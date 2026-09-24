Consulta el horóscopo chino del viernes 25 de septiembre

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El orden y la disciplina continúan dándote excelentes resultados. Aprovechá para terminar tareas pendientes y dejar espacio para nuevos objetivos. Hoy cerrar etapas será tan importante como comenzar otras. Números de la Suerte: 12, 19, 32

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La confianza construida durante mucho tiempo comienza a dar frutos. Personas que valoran tu honestidad pueden acercarte oportunidades o demostrarte un reconocimiento sincero. Hoy la coherencia recibe su recompensa. Números de la Suerte: 13, 25, 31

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 La jornada favorece el bienestar emocional y los encuentros afectivos. Compartir tiempo con quienes querés renovará completamente tu energía. A veces la mejor inversión es simplemente disfrutar del presente. Números de la Suerte: 14, 20, 33

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 La jornada invita a confiar más en tus capacidades y dejar de subestimar todo lo que aprendiste durante los últimos meses. Una decisión que antes te generaba dudas hoy encuentra un camino mucho más claro. Avanzá con serenidad, porque el momento para crecer ya comenzó. Números de la Suerte: 2, 18, 31

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Tu esfuerzo constante empieza a reflejarse en resultados concretos. Aunque todavía quede camino por recorrer, hoy recibirás señales de que todo el trabajo realizado está dando frutos. Disfrutá cada avance sin perder tu esencia. Números de la Suerte: 4, 20, 33

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 El entusiasmo continúa siendo una de tus mayores fortalezas, pero hoy será fundamental administrar bien tu energía. Elegí cuidadosamente las batallas que vale la pena dar. Cuando enfocás tu fuerza en un solo objetivo, los resultados son sorprendentes. Números de la Suerte: 6, 22, 35

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La armonía interior te permitirá afrontar cualquier situación con una serenidad admirable. Personas cercanas buscarán tu consejo porque transmitirás calma y equilibrio. Tu forma de escuchar será tan importante como tus palabras. Números de la Suerte: 5, 17, 29

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Hoy es un excelente momento para mostrar iniciativa sin esperar que otros den el primer paso. Tu capacidad de liderazgo se fortalece cuando actuás con convicción y generosidad. Hay oportunidades que solo aparecen para quienes se animan a comenzar. Números de la Suerte: 8, 24, 36

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición vuelve a convertirse en una brújula muy precisa. Algo que parecía confuso empezará a ordenarse gracias a tu capacidad para observar cada detalle. No apresures respuestas; la claridad llegará naturalmente. Números de la Suerte: 7, 21, 34