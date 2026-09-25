Consulta el horóscopo chino del sábado 25 de septiembre

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Necesitás sentir que el día tiene movimiento y desafíos. Cualquier actividad que implique creatividad, deporte o contacto con la naturaleza mejorará notablemente tu estado de ánimo. Números de la Suerte: 10, 17, 27
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Las emociones encuentran un equilibrio que hacía tiempo buscabas. Hoy será mucho más fácil expresar afecto, agradecer y fortalecer vínculos importantes. La sensibilidad se convierte en fortaleza. Números de la Suerte: 9, 16, 29
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu rapidez mental vuelve a destacarte frente a situaciones imprevistas. Resolverás un problema con una solución tan sencilla que sorprenderá a todos. Confiá plenamente en tu ingenio. Números de la Suerte: 11, 25, 30
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización económica merece atención. Es un buen momento para revisar gastos, planificar inversiones o simplemente ordenar prioridades financieras. La previsión traerá tranquilidad. Números de la Suerte: 12, 20, 32
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Hoy sentirás una fuerte necesidad de rodearte de personas sinceras. Las conversaciones profundas fortalecerán vínculos que seguirán creciendo durante los próximos meses. Números de la Suerte: 13, 18, 31
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El optimismo vuelve a ocupar un lugar central. Una noticia agradable o un encuentro inesperado mejorarán notablemente tu ánimo. Disfrutá de todo lo bueno que el día tenga para ofrecerte. Números de la Suerte: 14, 19, 33
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy descubrirás que algunas respuestas llegan cuando dejás de buscarlas con ansiedad. Mantener la mente abierta permitirá que aparezcan oportunidades inesperadas. La paciencia volverá a demostrar todo su valor. Números de la Suerte: 1, 19, 30
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Es una jornada excelente para organizar proyectos familiares o económicos. Tu capacidad para pensar a largo plazo te permitirá tomar decisiones muy acertadas. Lo importante será no dejarte apurar por opiniones externas. Números de la Suerte: 3, 21, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 El deseo de superarte crece con fuerza. Hoy todo aquello que implique aprendizaje, capacitación o nuevos desafíos tendrá una energía especialmente favorable. Cada experiencia suma herramientas para el futuro. Números de la Suerte: 6, 23, 35
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La tranquilidad será tu mejor herramienta frente a cualquier diferencia. Una actitud conciliadora puede resolver conflictos que parecían estancados desde hace tiempo. La calma genera resultados inesperadamente positivos. Números de la Suerte: 4, 18, 28
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu entusiasmo inspira a quienes trabajan o comparten proyectos con vos. Es un excelente día para coordinar equipos y generar acuerdos beneficiosos para todos. Liderar también significa saber escuchar. Números de la Suerte: 8, 24, 34
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Hoy la observación vuelve a darte ventaja. Notarás pequeños detalles que otros pasan completamente por alto. Esa capacidad te permitirá evitar errores y elegir el mejor camino. Números de la Suerte: 7, 22, 36
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