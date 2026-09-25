Consulta el horóscopo chino del sábado 25 de septiembre

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu rapidez mental vuelve a destacarte frente a situaciones imprevistas. Resolverás un problema con una solución tan sencilla que sorprenderá a todos. Confiá plenamente en tu ingenio. Números de la Suerte: 11, 25, 30

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 La organización económica merece atención. Es un buen momento para revisar gastos, planificar inversiones o simplemente ordenar prioridades financieras. La previsión traerá tranquilidad. Números de la Suerte: 12, 20, 32

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Hoy sentirás una fuerte necesidad de rodearte de personas sinceras. Las conversaciones profundas fortalecerán vínculos que seguirán creciendo durante los próximos meses. Números de la Suerte: 13, 18, 31

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El optimismo vuelve a ocupar un lugar central. Una noticia agradable o un encuentro inesperado mejorarán notablemente tu ánimo. Disfrutá de todo lo bueno que el día tenga para ofrecerte. Números de la Suerte: 14, 19, 33

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy descubrirás que algunas respuestas llegan cuando dejás de buscarlas con ansiedad. Mantener la mente abierta permitirá que aparezcan oportunidades inesperadas. La paciencia volverá a demostrar todo su valor. Números de la Suerte: 1, 19, 30

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Es una jornada excelente para organizar proyectos familiares o económicos. Tu capacidad para pensar a largo plazo te permitirá tomar decisiones muy acertadas. Lo importante será no dejarte apurar por opiniones externas. Números de la Suerte: 3, 21, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 El deseo de superarte crece con fuerza. Hoy todo aquello que implique aprendizaje, capacitación o nuevos desafíos tendrá una energía especialmente favorable. Cada experiencia suma herramientas para el futuro. Números de la Suerte: 6, 23, 35

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La tranquilidad será tu mejor herramienta frente a cualquier diferencia. Una actitud conciliadora puede resolver conflictos que parecían estancados desde hace tiempo. La calma genera resultados inesperadamente positivos. Números de la Suerte: 4, 18, 28

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu entusiasmo inspira a quienes trabajan o comparten proyectos con vos. Es un excelente día para coordinar equipos y generar acuerdos beneficiosos para todos. Liderar también significa saber escuchar. Números de la Suerte: 8, 24, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Hoy la observación vuelve a darte ventaja. Notarás pequeños detalles que otros pasan completamente por alto. Esa capacidad te permitirá evitar errores y elegir el mejor camino. Números de la Suerte: 7, 22, 36