Consulta el horóscopo chino del martes 7 de abril

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Creatividad funcional. Tus ideas encuentran aplicación práctica. Números de la Suerte: 10, 21, 34.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Precisión mental. Estás atento a los detalles que otros descuidan. Números de la Suerte: 11, 22, 35.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Compromiso real. Actuás con coherencia respecto a tus valores. Números de la Suerte: 12, 23, 36.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar emocional. Elegís lo que te hace bien sin culpa. Números de la Suerte: 6, 15, 24.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Claridad estratégica. Hoy entendés cómo encarar algo que venía trabado y encontrás una salida concreta. Números de la Suerte: 4, 12, 25.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Constancia inteligente. No se trata de hacer más, sino de sostener lo importante con disciplina. Números de la Suerte: 2, 18, 31.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Energía dirigida. Si lográs enfocarte, podés avanzar mucho más de lo esperado. Números de la Suerte: 1, 9, 27.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Necesidad de equilibrio. Buscás armonía entre lo emocional y lo práctico. Números de la Suerte: 6, 14, 28.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Seguridad personal. Te parás con firmeza frente a una decisión importante. Números de la Suerte: 8, 20, 33.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición activa. Percibís con claridad lo que conviene y lo que no. Números de la Suerte: 7, 19, 30.