"Recorremos caminos peligrosos", aseguró García Cuerva en el Tedeum ante la presencia de Javier Milei

El presidente de la nación fue recibido por Jorge García Cuerva, quien lideró una conferencia terminante sobre el presente de la sociedad, en una nueva conmemoración por el Día de la Independencia.
Javier Milei dijo presente en la Catedral Metropolitana para participar del tradicional Tedeum por el Día de la Independencia, acompañado por integrantes de su gabinete. Fue recibido por Jorge García Cueva, el arzobispo de Buenos Aires, quien lideró la ceremonia religiosa, con un discurso tajante, tal como acostumbra.
El sermón fue sugerente sobre el presente de la Argentina. “A veces, como sociedad argentina, también recorremos caminos peligrosos, no por cuestiones geográficas, sino por transitar el camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles”, expresó durante la misa. No se guardó nada, cuestionó “las cuevas de corrupción” que dan resultados preocupantes: “Los pobres son cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos”, soltó y remarcó: "Esto no es cuestión de ser de tal o cual partido político o gobierno de turno; es cuestión de ser o no, honesto y transparente”.
El arzobispo llamó a la unión como sociedad y para hacerle honor a un nuevo aniversario por la independencia: “Pedir juntos a Dios que nos independice de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren”. También, sostuvo que “queremos hacer presentes a las vidas, rostros y historias concretas de los enfermos, los jubilados, los adolescentes y jóvenes víctimas del negocio de los narcotraficantes, los desocupados y las personas con discapacidad”, apuntó.
Y cerró el sermón con un mensaje esperanzador para lo que viene. “Este 9 de Julio nos comprometamos a caminar unidos hacia un desarrollo integral que tanto anhela nuestro pueblo, para construir puentes donde algunos quieren levantar muros”. Además, pidió avanzar con “gestos concretos de cercanía y de acogida con los heridos de la vida, escuchando su clamor". Y aseguró que el país no funciona sin la unión: “Argentina necesita de todos, porque nadie es descartable, todos somos importantes”.
Como último mensaje, García Cuerva no dejó de lado el espíritu de unidad que despierta la selección argentina. “Estos días, movilizados por los colores de la selección nacional, se nos enciende el alma, nos unimos en un abrazo con todos, construimos un sueño colectivo y valoramos que el trabajo sea en equipo”, expresó. Y como metáfora, pidió “seguir con la camiseta puesta”.
Esta ceremonia religiosa llega además en un contexto de recambio dentro del equipo oficialista, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier. Y en medio de los esfuerzos del Ejecutivo por afianzar lazos institucionales con la Iglesia, de cara a una posible visita del Papa León XIV en noviembre próximo y con el impulso de la ley sobre ludopatía, que tanto preocupa a los sectores eclesiásticos.
Previo al Tedeum, la atención política se concentró en la medianoche tucumana. En el marco de la celebración del aniversario número 210 de la declaración de la independencia nacional, el Gobierno desplegó una amplia convocatoria, con la asistencia de una docena de gobernadores alineados con la agenda de reformas, entre ellos el mandatario anfitrión Osvaldo Jaldo, Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Raúl Jalil (Catamarca).
En el plano interno, los focos también estuvieron puestos en la asistencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien confirmó su presencia en los actos del norte del país tras los últimos cortocircuitos institucionales en el Día de la Bandera.
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