"Recorremos caminos peligrosos", aseguró García Cuerva en el Tedeum ante la presencia de Javier Milei

Como último mensaje, García Cuerva no dejó de lado el espíritu de unidad que despierta la selección argentina. “Estos días, movilizados por los colores de la selección nacional, se nos enciende el alma, nos unimos en un abrazo con todos, construimos un sueño colectivo y valoramos que el trabajo sea en equipo”, expresó. Y como metáfora, pidió “seguir con la camiseta puesta”.

Esta ceremonia religiosa llega además en un contexto de recambio dentro del equipo oficialista, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier. Y en medio de los esfuerzos del Ejecutivo por afianzar lazos institucionales con la Iglesia, de cara a una posible visita del Papa León XIV en noviembre próximo y con el impulso de la ley sobre ludopatía, que tanto preocupa a los sectores eclesiásticos.

Previo al Tedeum, la atención política se concentró en la medianoche tucumana. En el marco de la celebración del aniversario número 210 de la declaración de la independencia nacional, el Gobierno desplegó una amplia convocatoria, con la asistencia de una docena de gobernadores alineados con la agenda de reformas, entre ellos el mandatario anfitrión Osvaldo Jaldo, Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Raúl Jalil (Catamarca).

En el plano interno, los focos también estuvieron puestos en la asistencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien confirmó su presencia en los actos del norte del país tras los últimos cortocircuitos institucionales en el Día de la Bandera.