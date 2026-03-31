Consulta el horóscopo chino del miércoles 1 de abril

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04 /18 Si te encuentras soltero, comienza a conocer más personas, porque nunca sabes dónde puede estar el amor. Números de la Suerte: 4, 15, 30.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19 Recuerda siempre que la vida no debe ser siempre tan en serio, hazte un momento para reír, para distraerte con una buena película o un buen libro. Números de la Suerte: 1, 9, 27.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/08 Debes mantenerte ocupado para evitar sentirte mal nuevamente, ya que estás saliendo de una situación que te tuvo bastante decaído. Números de la Suerte: 3, 18, 31.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09 Una persona que te admira te hará un cumplido el día de hoy, además de eso te pedirá un consejo sobre algo que tú tienes mucha experiencia, no dejes de aconsejarle. Números de la Suerte: 2, 11, 25.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/10 El amor está en un buen proceso, pero están pasando poco tiempo juntos, no te preocupes por un trabajo o una obligación que debas cumplir el día de hoy, prioriza a tu pareja. Números de la Suerte: 4, 13, 26.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11 Problemas financieros se acercan, por lo que debes estar atento a siempre guardar el dinero extra que logres generar.Números de la Suerte: 11, 23, 28.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/12 El amor está esquivo, no trates de encontrar una pareja a la fuerza, dale tiempo al tiempo, lo que deseas llegará sin que lo llames. Números de la Suerte: 10, 22, 36.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 Debes mantenerte firme en tus decisiones, estás titubeando mucho a la hora de defender tu posición frente a los demás. Números de la Suerte: 9, 21, 34.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12 Siempre es importante ser fiel a uno mismo y cuando has comprobado que tienes la razón en un tema, no agaches la cabeza, por mucho que otro quiera que lo hagas. Números de la Suerte: 6, 17, 24.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/2013/25 - Confía en tu suerte, pero no exageres. Es importante trabajar duro para conseguir resultados. Números de la Suerte: 5, 19, 33.