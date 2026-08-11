Consulta el horóscopo chino del miércoles 12 de agosto

Números de la Suerte: 8, 11, 27

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu ingenio se activa frente a lo inesperado. Encontrás soluciones rápidas y creativas. La agilidad mental te da ventaja.

Números de la Suerte: 9, 12, 28

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El orden mental mejora tu rendimiento. Planificar te permite avanzar con seguridad y hoy organizar será clave.

Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad se demuestra con acciones concretas. Elegís sostener lo importante sin dudar y esto fortalece vínculos genuinos.

Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar emocional toma protagonismo. Dedicarte tiempo mejora tu equilibrio interno y bajar el ritmo te beneficia.

Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para ver el panorama completo antes de actuar. Algo que parecía urgente puede resolverse con un cambio de enfoque. Pensar con calma te permite avanzar con mayor seguridad.

Números de la Suerte: 1, 18, 30

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La estabilidad que venís construyendo se fortalece. Mantener tu ritmo constante te permite avanzar sin sobresaltos. Lo sostenido se consolida con firmeza.

Números de la Suerte: 2, 20, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La energía te impulsa a actuar con determinación. Canalizarla hacia metas claras mejora tu rendimiento. Evitar la impulsividad será clave hoy.

Números de la Suerte: 3, 21, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La calma emocional te permite mantener claridad mental. Elegir bien tus prioridades mejora tu día. La armonía vuelve a ser tu aliada.

Números de la Suerte: 4, 22, 33

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu presencia genera impacto positivo en tu entorno. Hoy podés tomar la iniciativa con confianza. La seguridad en vos mismo te posiciona mejor.

Números de la Suerte: 5, 23, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición te permite anticiparte a situaciones complejas. Escuchar tu percepción mejora decisiones importantes. Hoy la observación es tu ventaja.

Números de la Suerte: 6, 24, 35