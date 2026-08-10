Consulta el horóscopo chino del martes 11 de agosto

Números de la Suerte: 8, 11, 27

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu creatividad te permite resolver situaciones complejas. La innovación te da ventaja y confiar en tus ideas te ayudará a encontrar nuevas soluciones.

Números de la Suerte: 9, 12, 28

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El orden mental mejora tu rendimiento. Planificar te da mayor control y hoy organizar tus tareas será clave para avanzar con seguridad.

Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La honestidad fortalece vínculos importantes. Actuar con coherencia te posiciona mejor y hoy sostener lo que realmente valorás será fundamental.

Números de la Suerte: 11, 14, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar aparece cuando bajás la exigencia. Permitirte descansar mejora tu energía y buscar el equilibrio te ayudará a sentirte mejor.

Números de la Suerte: 12, 15, 31

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para reorganizar tu energía y evitar dispersarte. Analizar con calma te permite tomar mejores decisiones y actuar con estrategia mejora los resultados.

Números de la Suerte: 1, 17, 29

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La constancia vuelve a darte estabilidad frente a los cambios. Mantener tu ritmo te permite consolidar avances importantes y lo sostenido se fortalece.

Números de la Suerte: 2, 19, 31

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La energía está presente y te impulsa a actuar. Canalizarla hacia objetivos claros mejora tu rendimiento y evitar la impulsividad te beneficiará.

Números de la Suerte: 3, 20, 32

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La calma emocional te permite ver con claridad. Elegir bien tus prioridades evita el desgaste y hoy la armonía será tu mejor aliada.

Números de la Suerte: 4, 21, 33

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu liderazgo se hace más evidente. Hoy podés influir positivamente en quienes te rodean y actuar con confianza te posicionará mejor.

Números de la Suerte: 5, 22, 34

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La observación te da ventaja estratégica. Detectás detalles importantes y escuchar tu intuición te ayudará a tomar mejores decisiones.

Números de la Suerte: 6, 23, 35