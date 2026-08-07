Consulta el horóscopo chino del sábado 8 de agosto

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
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CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 El movimiento te ayuda a destrabar lo pendiente. La acción te devuelve entusiasmo y claridad mental. Evitar la quietud será fundamental hoy.
Números de la Suerte: 7, 10, 26
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La sensibilidad te conecta con tu entorno de manera profunda. Comprendés mejor a quienes te rodean y hoy tu empatía fortalecerá vínculos importantes.
Números de la Suerte: 8, 11, 27
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Tu ingenio se activa frente a lo inesperado. Encontrás soluciones rápidas y creativas, mientras que tu agilidad mental te dará una importante ventaja.
Números de la Suerte: 9, 12, 28
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 El orden mental mejora tu rendimiento general. Planificar te permite avanzar con seguridad y hoy organizar será clave para alcanzar tus objetivos.
Números de la Suerte: 10, 13, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 La lealtad se demuestra con acciones concretas. Elegís sostener lo importante sin dudar y esto fortalece los vínculos genuinos que te rodean.
Números de la Suerte: 11, 14, 30
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 El bienestar emocional toma protagonismo. Dedicarte tiempo mejora tu equilibrio interno y bajar el ritmo te permitirá recuperar energía.
Números de la Suerte: 12, 15, 31
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Hoy es un día para tomar distancia y analizar con calma una situación pendiente. Algo que parecía complejo empieza a aclararse cuando ordenás tus ideas. Actuar con estrategia te permite avanzar con seguridad.
Números de la Suerte: 1, 18, 30
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 La constancia vuelve a marcar tu ritmo y te permite sostener lo importante. No necesitás cambios bruscos, sino mantener tu camino firme. Lo que consolides hoy tendrá estabilidad.
Números de la Suerte: 2, 20, 31
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 La energía aparece con intensidad y te impulsa a actuar. Canalizar ese impulso hacia objetivos claros mejora tu rendimiento y evitar reacciones impulsivas te beneficiará.
Números de la Suerte: 3, 21, 32
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 La calma emocional te permite ver con mayor claridad. Elegir bien tus prioridades evita desgaste innecesario y hoy la armonía será tu mejor aliada.
Números de la Suerte: 4, 22, 33
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu presencia genera un impacto positivo en tu entorno. Es un buen momento para tomar iniciativa con seguridad y la confianza te posicionará mejor.
Números de la Suerte: 5, 23, 34
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición te permite anticiparte a situaciones complejas. Escuchar tu percepción mejora decisiones importantes y hoy la observación te dará una ventaja estratégica.
Números de la Suerte: 6, 24, 35
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